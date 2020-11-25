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دورة المنستير للتنس : الجزائرية ايناس ايبو تتأهل بصعوبة للدور الثاني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
دورة المنستير للتنس : الجزائرية ايناس ايبو تتأهل بصعوبة للدور الثاني

تونس - تأهلت لاعبة التنس الجزائرية ايناس ايبو, بصعوبة للدور الثاني لدورة المنستير (تونس) بفوزها على الفرنسية الشابة, أستريد سيروت (2-1) في مباراة جمعت بينهما يوم الأربعاء لحساب الدور الأول للمنافسة.

و كان من المفروض أن يكون اللقاء شكليا للاعبة الجزائرية (21 سنة) كونها مصنفة رأس المجموعة السادسة للدورة التي رصدت لها  جوائز مالية ب 15000 دولار امريكي, حيث واجهت لاعبة صاحبة 16 ربيعا و التي تشارك لأول مرة في هذا النوع من المسلك.

لكن, الواقع كان غير مغايرا اذ تمكنت اللاعبة سيروت من الفوز بالمجموعة الأولى (7-5), قبل أن تتدارك إيبو الأمور في المجموعة الثانية التي فازت بها ب (6-2) ثم المجموعة الحاسمة (6-4) ليستغرق اللقاء 3 ساعات و 13 دقيقة.

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في الدور المقبل ستواجه بطلة إفريقيا للوسطيات لنسخة-2015 الصربية إيلينا ميلوفانوفيتس التي تأهلت لهذا الدور بعد انسحاب منافستها التونسية شيراز بشري.

هذا اللقاء يبدو في متناول إيبو كون الصربية (19 عاما) تحتل المركز 932 في التصنيف الدولي للاعبات, و المركز 230 في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس, فيما تحتل اللاعبة الجزائرية  المركزين 610 و 154 على التوالي.

هذه المنافسة المبرمجة من 23 إلى 29 نوفمبر, على ارضية سريعة, تعرف مشاركة لاعبات مصنفات عالميا’ على غرار البيلوروسية شاليمار طالبي (357) و المصنفة الأولى في دورة المنستير.

و بعد عدة اسابيع من التوقف بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد , استأنفت ايبو المنافسة بمشاركتها في دورة المنستير حيث تطمح من  خلالها  الي حصد اكبر عدد  من النقاط  لتحسين ترتيبها  العالمي.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:53
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دورة المنستير للتنس : الجزائرية ايناس ايبو تتأهل بصعوبة للدور الثاني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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