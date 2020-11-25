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البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو : فريق الناحية العسكرية الرابعة يتوج باللقب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 15:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو : فريق الناحية العسكرية الرابعة يتوج باللقب

ورقلة - توج فريق الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) بالمرتبة الأولى في البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو التي أسدل الستار على وقائعها يوم الأربعاء بقاعة الرياضات بالمركب الرياضي الجهوي للناحية العسكرية الرابعة (ن-ع-4-ورقلة) الشهيد "شيحاني بشير".

و فاز فريق الناحية العسكرية الرابعة  بالمرتبة الأولى حسب الفرق ، حيث حصد ثلاث ميداليات ذهبية و عدد مماثل من الميداليات الفضية.

وعادت المرتبة الثانية إلى فريق الناحية العسكرية الأولي الذي تحصل على ميداليتين ذهبيتين اثنتين و فضيتين و برونزيتين ، فيما تحصل فريق قيادة الحرس الجمهوري على المرتبة الثالثة وتحصل على ميداليتين ذهبيتين و ميداليتين فضيتين.

و أشار رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة اللواء عمار زعيمي الذي أشرف على حفل اختتام هذه التظاهرة الرياضية العسكرية نيابة عن قائد ذات الناحية أن هذه البطولة تميزت بتنافس كبير بين الفرق و الرياضيين المشاركين وأسفرت عن تتويج المتفوقين الذين برهنوا على تمتعهم بطاقات رياضية عالية.

اقرأ أيضا :      البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 17 فريقا يخوضون المنافسة بورقلة ...

وجرت  البطولة (23-25 نوفمبر) بمشاركة 17 فريقا يمثلون مختلف القيادات والقوات و النواحي العسكرية و الفرق و المدارس العليا و التطبيقية النتائج الكاملة :

 

الترتيب الفردي ذكور كالآتي :

 

وزن أقل من 54 كلغ

 

1-محمد بلادة    (الناحية العسكرية الرابعة)

2- سيعدي عطوي (الناحية العسكرية الأولى)

 

وزن أقل من 58 كلغ

 

1-وحيد فراجي  (الناحية العسكرية الأولى)

2-رمزي مخلوفي (الناحية العسكرية الرابعة)

 

وزن أقل من 63 كلغ

 

1-يحي علام       (قيادة الحرس الجمهوري)

2-يوسف بوعروري (قيادة القوات البحرية)

 

وزن أقل من 74 كلغ

 

1-هاني طبيب  (المنتخب الوطني العسكري)

2-رضا ياسين خميش (قيادة القوات الجوية)

 

وزن أقل من 80 كلغ

 

1-أحمد لبصير  (الناحية العسكرية الرابعة)

2-عماد عبد الحميد زعرور (قيادة الحرس الجمهوري)

 

وزن أقل من 87 كلغ

 

1- تاج الدين بوطريق    (الناحية العسكرية الأولى)

2-موسى خضاروي      (الناحية العسكرية الرابعة)

 

وزن أكثر من 87 كلغ

 

1-بدر الدين دوخي           (قيادة القوات الجوية)

2-عثمان بن زين             (قيادة القوات البحرية)

 

الترتيب الفردي إناث

 

وزن أقل من 55 كلغ

 

1-سليمة ربوح             (الناحية العسكرية الأولى)

2-ليليا بوقنون          (المدرسة العليا للإستعلام و الأمن للناحية العسكرية الأولى)

 

وزن أقل من 67 كلغ

 

1-خديجة دريجي          (الناحية العسكرية الأولى)

2-صفاء باتن               (الناحية العسكرية الأولى)

 

نتائج البومسي

 

فئة أقل من 30 سنة

 

1-أيمن بادي             (الناحية العسكرية الرابعة)

2-يوسف العقون         (قيادة الحرس الجمهوري)

 

فئة أقل من 40 سنة

 

1-نصير مرداسي          (الناحية العسكرية الثانية)

2-محمد غويلة الناحية      (الناحية العسكرية الأولى) .

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:41
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البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو : فريق الناحية العسكرية الرابعة يتوج باللقب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 15:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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