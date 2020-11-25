تضخم/الجزائر: نسبة التضخم السنوي بلغت 2ر2 بالمئة نهاية أكتوبر 2020 -

الوضعية الوبائية لا تستدعي توقيف الدراسة حاليا -

جراد يثمن الجهود المبذولة للقضاء على كل أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في الجزائر -

تصنيع المركبات ونشاط الوكلاء: تعيين أعضاء لجان الطعن لعهدة مدتها ثلاث سنوات -

زغماتي : الجزائر دولة ذات سيادة كاملة ولا يوجد مانع قانوني وطني أو دولي لتطبيق عقوبة الإعدام -

الرابطة الأولى/اتحاد الجزائر : لا يمكن تقييم الفريق بعد أول لقاء رسمي (عنتر يحيى) -

الهزة الأرضية بسكيكدة: الدولة مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالمواطنين المتضررين -

التطورات السياسية والإنسانية في سوريا محور إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي -

الرابطة المحترفة الأولى: اتحاد الجزائر- وفاق سطيف، قمة الجولة الافتتاحية للموسم الجديد -

الكركرات: الأمم المتحدة تؤكد إستمرار المواجهات في الصحراء الغربية -

مجلس الأمة: عرض مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها -

توقيف 13 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج -

الجمهورية الصحراوية تطالب الاتحاد الافريقي بإجراءات أكثر صرامة ضد المغرب -

وفاة المجاهد السعيد بوحجة: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعزي عائلة الفقيد -

وفاة المجاهد السعيد بوحجة: الوزير الأول يعزي أسرة الفقيد ورفقائه -

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي -

المدير العام للأمن الوطني يستعرض مع سفير سويسرا سبل تعزيز التعاون بين البلدين -

عطار يدين الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية في العربية السعودية -

فيلم أبو ليلى لأمين سيدي بومدين يتحصل على جائزة جيرار فرو كوتاز بفرنسا -