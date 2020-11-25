رابطة الأبطال الإفريقية (الدور التمهيدي/ ذهاب) مولودية الجزائر : الحارس شعال يغيب عن مواجهة بافالاس دي بورغو البنيني

و أوضح الفريق في بيانه:"بعدما خضع تعداد العميد إلى المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، ظهرت جميع النتائج سلبية ما عدا الخاصة بالحارس فريد شعال التي كانت مشكوكة ما إضطر الطاقم الطبي لعزل المعني وبرمجة مسحة أخرى أمس الثلاثاء من أجل التأكد، وظهرت نتيجة التحاليل في ساعة جد متأخرة من ليلة أمس والتي كانت سلبية، وفضل المعنيون بالقرار إعفاء الحارس من سفرية البنين ليكون بذلك الغائب الوحيد".
وكانت بعثة مولودية الجزائر برئاسة الناطق الرسمي للفريق سيد علي عوف قد تنقلت يوم الأربعاء الى بورتو نوفو , على متن طائرة خاصة . وكان في توديعها بمطار هواري بومدين مجموعة من المناصرين .
وتقام مقابلة العودة في الفترة الممتدة من 4 الى 6 ديسمبر بملعب المركب الاولمبي 5 يوليو , وفي حالة التأهل سيواجه ممثل الجزائر الفائز من المواجهة المزدوجة بين النادي الصفاقسي التونسي نادي ملانداي من زانزيبار (ذهابا في الفترة الممتدة من 22 الى 32 ديسمبر(2020) و ايابا من 5 إلى 6 يناير(2021).
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