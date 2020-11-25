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العاب القوى/النخبة الوطنية (تحضيرات): تربص تحضيري مغلق لفائدة عدائي سباقات السرعة بتلمسان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 13:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر - يدخل ثلاثون (30) عداء، موزعين بين اختصاصات السرعة والمسابقات التقنية، في تربص تحضيري مغلق  في الفترة الممتدة من 2 إلى 24 ديسمبر المقبل بمدينة تلمسان، في إطار الاستعدادات للمواعيد الدولية المقبلة، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى .

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيان مقتضب لها، أنّ اختيار المديرية الفنية الوطنية قد وقع على المركز الرياضي "لالا ستي" بتلمسان لإجراء هذا التربص الإعدادي .

وتدخل هذه المحطة الإعدادية في إطار تحضيرات النخبة الوطنية لبطولة إفريقيا المقبلة لألعاب القوى المقررة في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 يونيو 2021 بمدينة وهران (غرب الجزائر).

وكانت تحضيرات النخبة الوطنية ، قد انطلقت يوم 11 نوفمبر الجاري بتيكجدة (ولاية بويرة)، بمشاركة عدائين مختصين في المشي و العدو الريفي و السباقات نصف الطويلة .        

وعرف هذا التربص تسجيل غيابات، سيما عند السيدات، بغياب كل من بريزة غزلاني، ريهام سناني، آمينة بتيش  ومليسة تولوم. وتضاف قائمة الغيابات هذه إلى ثلاث حالات ايجابية لفيروس كورونا ( مدرب، رياضي ومدلك)، الذين انسحبوا مباشرة من المجموعة .

وعلى غرار بقية الاختصاصات، تحضر النخبة الوطنية للعدو الريفي للبطولة الافريقية المقبلة المقررة ليومي 6 و 7 مارس المقبل بطوغو ، بالإضافة الى التجمع الماسي المقرر بالرباط (المغرب ).

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العاب القوى/النخبة الوطنية (تحضيرات): تربص تحضيري مغلق لفائدة عدائي سباقات السرعة بتلمسان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 13:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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