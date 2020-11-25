الرابطة المحترفة الأولى: اتحاد الجزائر- وفاق سطيف، قمة الجولة الافتتاحية للموسم الجديد

الجزائر - بعد ثمانية أشهر من التوقف الإجباري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها يوم الجمعة، بإجراء مقابلات الجولة الأولى التي تتسم بمواجهة واعدة بين اتحاد الجزائر و وفاق سطيف .

ورغم أنّ الكرة الجزائرية ستعود مجددا للنشاط فوق أرضية الميادين ، إلا أنّ نكهة المنافسة ستكون مغايرة و حماستها منقوصة بفعل غياب الجمهور عن المدرجات الذي فرضته إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس المستجد الذي اخلط كل الحسابات بما فيها خصوصية لعبة كرة القدم التي لا تكون فيها الفرجة مضمونة إلا بوجود اللاعب رقم 12 .

والجديد الآخر الذي تتسم به بطولة هذا الموسم، هو كونها تنشط من قبل 20 فريقا بدل 16 في المواسم السابقة ، وهو التغيير الذي تمّ قبوله من قبل الأندية المحترفة بناء على اقتراح من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وسيكون ملعب عمر حمادي مسرحا للمواجهة الواعدة في هذه الجولة الأولى، بين اتحاد الجزائر و وفاق سطيف، اللذان سيسعيان كليهما إلى العودة الموفقة للساحة بعد مشوار مخيب في موسم 2019- 2020 بعيد كل البعد عن تطلعات المناصرين .

وبالنسبة لفريق اتحاد الجزائر، فانّ مقابلة الجولة الأولى تأتي أسبوع واحد فقط بعد إقالة المدرب الفرنسي فرانسوا تشيكولوني يوم الأحد الماضي، بسبب عدم احترامه للبروتكول التنظيمي للكأس الممتازة، حيث رفض الصعود إلى المنصة الرسمية لاستلام ميداليته في النهائي الذي عادت فيه الكلمة لشباب بلوزداد (2-1) ، يوم السبت المنصرم بملعب 5 جويلية.

وبعد هذه الإقالة ، تمّ تعيين المدرب المساعد بن عريبي بوزيان على رأس العارضة الفنية للفريق ، للإشراف مباشرة على إعداد مجموعته للمنافسة بدءا من مقابلة القمة التي سيستقبل فيها النسر السطايفي .

ومن جهته، سيتنقل فريق وفاق سطيف،- الذي ستكون مشاركة قائده أكرم جحنيط غير أكيدة بسبب الإصابة-، إلى الجزائر بنية أكيدة في تحقيق انطلاقة قوية تحت قيادة المدرب التونسي نبيل كوكي الذي مدّد عقده مع التشكيلة السطايفية، علما انّ هذه المقابلة تبدو متكافئة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

وسيستهل فريق شبيبة القبائل الذي عرفت تشكيلته تغييرات كثيرة، المنافسة باستقبال أهلي برج بوعريريج تحت بقيادة المدرب دزيري بلال، علما أنّ تشكيلة الشبيبة التي أبانت عن مستوى طيب في المقابلات الودّية ستحرص كل الحرص على تحقيق الزاد الكامل على حساب تشكيلة تسعى هي الأخرى للعودة بأقل الأضرار الممكنة من تيزي وزو .

أما نصر حسين داي، الذي ينفرد بالرقم الأكبر من حيث عدد الإستقدامات في فترة الانتقالات الصيفية ، سيكون أمام اختبار حقيقي داخل الديار عند استقباله لضيفه مولودية وهران الذي اتسم خطّ هجومه بقيادة الهداف السابق لمولودية الجزائر،هشام نقاش فعال خلال المقابلات الودية التي خاضها "الحمراوة".

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ومن خلال المردود المقدم في فترة التحضيرات، أبان فريق نصرية حسين داي هو الآخر، عن استعدادات طيبة تؤهله لتحقيق بداية موّفقة في المنافسة، على حساب تشكيلة وهرانية سوف لن تقبل على نفسها التنقل إلى الجزائر العاصمة في ثوب الضحية .

ومن جهته، سيستقبل متذيل ترتيب بطولة الموسم المنصرم ، فريق نجم مقرة ضيفه أولمبي الشلف، وكله عزم على تجنب أخطاء الموسم الفارط من خلال تسجيل انطلاقة موفقة في منافسة استثنائية تحتاج للنفس الطويل .

أما الصاعد الجديد ، اولمبي المدية الذي تصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الثانية الموسم المنصرم ، فسيستهل المنافسة باستقبال شبيبة الساورة في مواجهة واعدة بين فريقين يطبقان كرة قدم جميلة .

وسيكون فريق شبيبة الساورة تحت قيادة مدربه مزيان إيغيل الذي مدّد عقده مع الفريق ، مطالبا بتقديم جهد إضافي من أجل الصمود في وجه الصعوبات التي تسببت فيها جائحة "كوفيد 19" ، التي ستجبر الفريق البشاري على تحمل مشقة السفر برا بسبب غلق المجال الجوي، الأمر الذي سيعقد حتما من مهمة الطاقم الفني الذي يتعين عليه التركيز على تقوية الجانب الذهني للاعبين .

ومن جهتها ، تسعى الفرق الصاعدة الأخرى، شبيبة سكيكدة و وداد تلمسان و سريع غليزان، إلى تسجيل بداية طيبة في مشوار المنافسة ومن ثمّ تأكيد احقيتها بالتواجد ضمن اندية النخبة .

وانّ بدت كفة شبيبة سكيكدة، مرجحة قليلا عند استقبال نادي بارادو، فان مهمة وداد تلمسان و سريع غليزان ستكون معقدة عند تنقلهما على التوالي إلى كل من شباب قسنطينة و اتحاد بسكرة .

وتعرف الجولة الأولى من البطولة، تأجيل مقابلتين اثنتين إلى وقت لاحق بين كل من اتحاد بلعباس ومولودية الجزائر من جهة و جمعية عين مليلة مع شباب بلوزداد من ناحية اخرى ، بسبب ارتباطات المولودية و الشباب بالدور التمهيدي ذهاب من رابطة الابطال الافريقية .

وفي هذا الاطار، سيواجه فريق مولودية الجزائر، يوم السبت بالبنين (00ر17سا) فريق بوفول بورغو، فيما سيستقبل شباب بلوزداد ضيفه النصر الليبي يوم الأحد بملعب المركب الاولمبي 5 جويلية إبتداء من الساعة ال00ر17سا .

-- برنامج الجولة الأولى :

-- الجمعة 27 نوفمبر :

شباب قسنطينة - وداد تلمسان 30ر14سا

نصر حسين داي - مولودية وهران 30ر14سا

سريع غليزان - نادي بارادو 00ر15سا

شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج 00ر16سا

-- السبت 28 نوفمبر :

اولمبي المدية - شبيبة الساورة 30ر14سا

نجم مقرة - اولمبي الشلف 30ر14سا

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 00ر15سا

اتحاد الجزائر -وفاق سطيف 00ر16سا

-- المقابلات المؤجلة :

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد .