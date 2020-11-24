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كرة القدم: شبيبة القبائل تطالب بحقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر- أكدت  إدارة شبيبة القبائل (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) يوم الثلاثاء, بأنها "ضحية تحريض" كونها لم تتلق حصتها من حقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط (2019-2020), رغم طلباتها المتكررة التي بقيت دون جواب.

و جاء في بيان للفريق  على صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي فايسبوك :" قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد (2020-2021), تحتج شبيبة القبائل على عدم حوصلها على حصتها من حقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط (2019-2020), رغم توقف البطولة منذ شهر مارس الأخير و رغم طلباتنا الكثيرة المتكررة التي بقيت دون جواب إلى يومنا هذا".

و أضاف نفس المصدر: " شبيبة القبائل التي تبقى أكثر من أي وقت مضى, مصممة على رفع تحديات رياضية  خلال  الموسم الجديد وطنيا و قاريا, تجد نفسها محرومة من مدخول مالي معتبر, يعد من حقها. كما ينبغي الإشارة إلى أن المباريات المقبلة ستلعب دون حضور الجمهور, و هو ما يعني بأن القسط الأكبر من المداخيل المالية للنادي ستأتي من حقوق البث التلفزيوني".

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و من أجل الاستفادة من حقوقها  في أقرب الآجال, تناشد إدارة شبيبة القبائل مسؤولي المنافسة بتسوية هذه المستحقات العالقة, متسائلة بأن هؤلاء المسؤولين يقومون بسياسة " الهروب إلى الأمام".

و لحساب الجولة الأولى للرابطة الأولى المقررة يومي الجمعة و السبت, تستضيف شبيبة القبائل أهلي برج بو بوعريريج, حيث ستكون المباراة منقولة من طرف القناة التلفزيونية صاحبة حقوق البث, يوم الجمعة من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ابتداء من الساعة 00ر16.

 

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كرة القدم: شبيبة القبائل تطالب بحقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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