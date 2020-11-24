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اتحادية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة تقصي الرئيس وأعضاء المكتب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 16:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 70 مرات
اتحادية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة تقصي الرئيس وأعضاء المكتب

الجزائر- قرر وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, اقصاء  رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة, محمد حشفة و أعضاء مكتبه الفيدرالي, وذلك بناء على تقرير مفصل للمفتشية العامة للوزارة, حسب ما علمته "واج" يوم الثلاثاء من الوصاية.

وأفاد ذات المصدر, أنه تم تنصيب لجنة تسيير مؤقتة لضمان استمرارية نشاط الاتحادية.

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وتدخل هذه الخطوة في إطار عمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة, على مستوى الاتحاديات الرياضية الوطنية, تحسبا للاستحقاقات الانتخابية لتجديد الهياكل الرياضية.

و سبق للهيئة الوزارية وأن أقصت رؤساء وأعضاء المكتب الفيدرالي لبعض الإتحاديات الرياضية, على غرار رئيس فدرالية الملاكمة, عبد المجيد نحاسية وأعضاء مكتبه, واتحادية كمال الأجسام والحمل بالقوة, موسى ميساور.

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اتحادية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة تقصي الرئيس وأعضاء المكتب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 16:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 70 مرة   شارك

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