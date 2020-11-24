اتحادية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة تقصي الرئيس وأعضاء المكتب

وأفاد ذات المصدر, أنه تم تنصيب لجنة تسيير مؤقتة لضمان استمرارية نشاط الاتحادية.
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وتدخل هذه الخطوة في إطار عمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة, على مستوى الاتحاديات الرياضية الوطنية, تحسبا للاستحقاقات الانتخابية لتجديد الهياكل الرياضية.
و سبق للهيئة الوزارية وأن أقصت رؤساء وأعضاء المكتب الفيدرالي لبعض الإتحاديات الرياضية, على غرار رئيس فدرالية الملاكمة, عبد المجيد نحاسية وأعضاء مكتبه, واتحادية كمال الأجسام والحمل بالقوة, موسى ميساور.