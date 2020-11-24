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كرة القدم : السجل الكامل عشية انطلاق موسم 2020-2021 للرابطة الأولى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 15:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

 الجزائر- السجل الكامل لبطولة الجزائر لكرة القدم عشية انطلاق موسم 2020-2021 للرابطة الأولى, يوم الجمعة :

 

1963: اتحاد الجزائر              1964: اتحاد عنابة

1965: شباب بلكور                1966: شباب بلكور

1967: نصر حسين داي          1968: وفاق سطيف         

1969: شباب بلكور              1970: شباب بلكور

1971: مولودية وهران         1972: مولودية الجزائر

1973: شبيبة القبائل             1974: شبيبة القبائل

1975: مولودية الجزائر        1976: مولودية الجزائر

1977: شبيبة القبائل             1978: مولودية الجزائر

1979: مولودية الجزائر       1980: شبيبة القبائل

1981: رائد القبة                1982: شبيبة القبائل

1983: شبيبة القبائل            1984: غالي معسكر

1985: شبيبة القبائل           1986: شبيبة القبائل

1987: وفاق سطيف            1988: مولودية وهران

1989: شبيبة القبائل           1990: شبيبة القبائل  

1991: مولودية قسنطينة      1992: مولودية وهران     

1993: مولودية وهران        1994: اتحاد الشاوية

1995: شبيبة القبائل           1996: اتحاد الجزائر

1997: شباب قسنطينة        1998: اتحاد الحراش

1999: مولودية الجزائر       2000: شباب بلوزداد

2001: شباب بلوزداد          2002: اتحاد الجزائر

2003: اتحاد الجزائر          2004: شبيبة القبائل

2005: اتحاد الجزائر         2006: شبيبة القبائل

2007: وفاق سطيف           2008: شبيبة القبائل

2009: وفاق سطيف          2010: مولودية الجزائر

2011: أولمبي الشلف         2012: وفاق سطيف

2013: وفاق سطيف         2014: اتحاد الجزائر

2015: وفاق سطيف          2016: اتحاد الجزائر

2017: وفاق سطيف         2018: شباب قسنطينة

2019: اتحاد الجزائر        2020: شباب بلوزداد.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم : السجل الكامل عشية انطلاق موسم 2020-2021 للرابطة الأولى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 15:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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