كرة القدم : السجل الكامل عشية انطلاق موسم 2020-2021 للرابطة الأولى

1963: اتحاد الجزائر 1964: اتحاد عنابة
1965: شباب بلكور 1966: شباب بلكور
1967: نصر حسين داي 1968: وفاق سطيف
1969: شباب بلكور 1970: شباب بلكور
1971: مولودية وهران 1972: مولودية الجزائر
1973: شبيبة القبائل 1974: شبيبة القبائل
1975: مولودية الجزائر 1976: مولودية الجزائر
1977: شبيبة القبائل 1978: مولودية الجزائر
1979: مولودية الجزائر 1980: شبيبة القبائل
1981: رائد القبة 1982: شبيبة القبائل
1983: شبيبة القبائل 1984: غالي معسكر
1985: شبيبة القبائل 1986: شبيبة القبائل
1987: وفاق سطيف 1988: مولودية وهران
1989: شبيبة القبائل 1990: شبيبة القبائل
1991: مولودية قسنطينة 1992: مولودية وهران
1993: مولودية وهران 1994: اتحاد الشاوية
1995: شبيبة القبائل 1996: اتحاد الجزائر
1997: شباب قسنطينة 1998: اتحاد الحراش
1999: مولودية الجزائر 2000: شباب بلوزداد
2001: شباب بلوزداد 2002: اتحاد الجزائر
2003: اتحاد الجزائر 2004: شبيبة القبائل
2005: اتحاد الجزائر 2006: شبيبة القبائل
2007: وفاق سطيف 2008: شبيبة القبائل
2009: وفاق سطيف 2010: مولودية الجزائر
2011: أولمبي الشلف 2012: وفاق سطيف
2013: وفاق سطيف 2014: اتحاد الجزائر
2015: وفاق سطيف 2016: اتحاد الجزائر
2017: وفاق سطيف 2018: شباب قسنطينة
2019: اتحاد الجزائر 2020: شباب بلوزداد.