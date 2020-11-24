كرة القدم : السجل الكامل عشية انطلاق موسم 2020-2021 للرابطة الأولى

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية -

اتحادية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة تقصي الرئيس وأعضاء المكتب -

الوزير الأول يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية -

نص قانون المالية ل 2021 : رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يثمنون التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى القيام بدور أكبر في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة -

الرابطة الأولى (2020-2021) : مدور يدعو الأندية للاتحاد لإنجاح موسم استثنائي -

تصدير 41 ألف طنا من الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة -

وزارة العدل تؤكد أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية جاء استجابة لطلب دفاع المتهمين -

متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 75ر44 دولارا للبرميل -

الجزائر- البرتغال: بحث سبل دعم و تعزيز التعاون الصناعي -

الرابطة الأولى (2020-2021): صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي يضاعف متاعب الأندية -

مباحثات بنواكشوط بين وزيري الخارجية الموريتاني والصحراوي -

الرابطة الأولى (2020-2021): 20 ناديا على خط الانطلاق وخلافة شباب بلوزداد مفتوحة -

كوفيد- 19: وضع أزيد من 4 ألاف مركبة بالمحشر بسبب مخالفة قواعد الحجر الصحي -

ليبيا: لجنة 5+5 تعمل على الترتيبات الخاصة لتبادل الأسرى في أقرب وقت -

الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر: إحصاء أزيد من 17690 موقعا أثريا خلال الأربع سنوات الأخيرة -

زرع المغرب لآلاف الألغام إهدار غير مبرر لسنوات طويلة من مكافحة الألغام -

السيد بن عبد الرحمان يشارك في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية -

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر -