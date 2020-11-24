مصارعة : المنتخب الجزائري في تربص تحضيري بالسويدانية

الجزائر - يخوض المنتخب الجزائري للمصارعة لصنفي الأواسط و الأكابر (ذكور و إناث) تربصا تحضيريا من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر بمركز تجمع و تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر), استعدادا للمواعيد الرسمية المقبلة, حسب ما علمت "واج" يوم الثلاثاء لدى الهيئة الاتحادية.

و قام الطاقم الفني الوطني المشكل من المدربين : بن جدعة معزوز, عون فيصل, زغدان مسعود و محمد بن رحمون بتوجيه الدعوة لثلاثين مصارعا من بينهم خمس مصارعات, للمشاركة في المحطة التحضيرية الجديدة.

أما مصارعو النخبة, فيستعدون من جهتهم للاستحقاقات القادمة من بينها الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية بطوكيو-2020 المؤجلة إلى عام 2021 , التي ستحتضنها مدينة الجديدة (المغرب) في شهر مارس 2021.

و برمجت الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة عدة تربصات تحضيرية بالمراكز الرياضية للسويدانية و تيكجدة و سرايدي, مع الاحترام الشامل للبروتوكول الصحي ضد جائحة كورونا فيروس.