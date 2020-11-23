مواي تاي : مشاركة الاتحادية الجزائرية في أشغال الجمعية العامة للهيئة الدولية

الجزائر - ستكون الاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت والكيك بوكسينغ والرياضت المشابهة ,حاضرة في أشغال الجمعية العامة السنوية للاتحادية الدولية للمواي تاي ,المقررة يوم السبت المقبل في بانكوك بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بسبب فيروس كورونا.

و يشارك في الجمعية العامة كل من رئيس الهيئة الفدرالية, عباس السيد وامينه العام , اوصديق ولد العربي ومحمد شريف اوتيادلت بالنسبة للجانب التقني.

واوضح عباس السيد , أن أشغال الجمعية العامة ستخصص للمصادقة على الحصيلتين المالية والادبية لموسم 2019 للهيئة الدولية ومناقشة برنامج النشاطات 2020 و 2021 وعدة نقاط اخرى مدرجة في جدول أعمال الاجتماع."

واضاف نفس المسؤول انه " طبقا لقوانين الاتحادية الدولية للمواي تاي, بإمكان الاتحاديات الأعضاء تعيين -كأقصى حد- ثلاثة مندوبين , لكن من جهة اخرى لديهم الحق في صوت واجد فقط خلال المؤتمر , مقترحا , أن يُدمح المندوبين رئيس الاتحادية والامين العام ومسؤول عن المديرية التقنية الوطنية.

ولن يسمح للجمعيات او الاتحاديات العضوة التي لم تدفع حقوق الاشتراك, مثلما تقنص عليه قوانين الهيئة الدولية, في حضور اشغال المؤتمر او اجتماع آخر لهذه الاخيرة.

يذكر ان الجمعية العامة للاتحادية الدولية للمواي تاي ( الملاكمة التايلاندية), تضم 104 اتحادية عضو( 15 افريقية, 43 اوروبية , 7 من اوقيانوسيا و 39 اسيوية).