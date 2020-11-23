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الرماية بالقوس/البطولة العالمية داخل القاعة : الجزائري عراب عدول في المركز 48 في اختصاص القوس الكلاسيكي

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 16:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 47 مرات
الرماية بالقوس/البطولة العالمية داخل القاعة : الجزائري عراب عدول في المركز 48 في اختصاص القوس الكلاسيكي

لوزان - احتل الجزائري عراب عدول المرتبة ال 48 من ضمن 780 رياضي مشارك في اختصاص الرماية بالقوس الكلاسيكي خلال منافسات المرحلة الأولى من البطولة العالمية للرماية داخل بالقوس داخل القاعة, التي جرت يومي السبت والأحد, حسب ما جاء على موقع الاتحاد الدولي للرماية.

وحصد عراب حصيلة 579 نقطة من بين 600 ممكنة, محققا نتيجة احسن من 732 متنافسا آخرا يمثلون أكثر من 50 بلدا.

وعادت المرتبة الأولى للألماني فيليكس ويزر بـ598 نقطة, فيما جاء الكوري أوه جين هياك ثانيا ب596 نقطة, أما الفرنسي توم ميلون (595 ن) فقد حل في الصف الثالث.

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وخلال هذه المنافسة, يرمي المشاركون 20 "حزمة" من النبال, كل واحدة منها تحتوى على ثلاثة أسهم, وتقسم الأحزمة ال20 إلى مجموعتين, حيث ترمى كلها في ظرف لا يتجاوز أربع دقائق كأقصى حد, ويمكن للرامي ان يحصد 600 نقطة كأعلى حصيلة.

وعرفت المرحلة الاولى من البطولة العالمية, مشاركة ثلاثة آلاف رياضي يمثلون 79 بلدا.

وأوضحت الهيئة العالمية في بيان لها أن "هذه السنة, يضم المسلك الدولي داخل القاعة دورات أقل شهرة ومنافسات عن بعد".

يشار أن المرحلة المقبلة من البطولة العالمية داخل القاعة تجرى ما بين 19 و 20 ديسمبر المقبل.

آخر تعديل على الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 18:01
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الرماية بالقوس/البطولة العالمية داخل القاعة : الجزائري عراب عدول في المركز 48 في اختصاص القوس الكلاسيكي
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 16:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 47 مرة   شارك

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