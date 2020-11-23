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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: بن عريبي بوزيان مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 13:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
بطولة الرابطة المحترفة الاولى: بن عريبي بوزيان مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

الجزائر - أعلنت ادارة اتحاد الجزائر اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية "الفايسبوك"  تعيين  التقني بن عريبي بوزيان مدربا جديدا للفريق خلفاً للفرنسي  فرانسوا سيكوليني الذي اقيل امس الاحد بعد مقاطعته حفل تسليم الميداليات الذي أعقب كأس الجزائر الممتازة لكرة القدم، سهرة  السبت أمام شباب بلوزداد (1-2) بالملعب الأولمبي "5 جويلية 1962" (الجزائر العاصمة).

و جاء في بيان النادي العاصمي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى: قررت إدارة اتحاد الجزائر تكليف السيد بن عريبي بوزيان كمسؤول الأول على الفريق خلفاً لسيد فرانسوا سيكوليني. وسيساعد السيد بن عريبي بوزيان نيكولا بوب (محضر بدني) ومحمد بن حمو (مدرب حراس المرمى).

و اوضح نفس المصدر أن  بن عريبي الذي يشغل منصب مدرب مساعد لاتحاد الجزائر شغل من قبل عدة مناصب في أندية فرنسية معروفة منها نادي جمعية موناكو و ملعب رين الفرنسيين من الرابطة الاولى.

المدرب تشيكوليني، الذي استقدم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، لم يعمر طويلا، ليصبح بذلك أول تقني تتم إقالته قبل انطلاق البطولة نهاية الأسبوع الحالي.

يذكر ان اتحاد الجزائر يستهل الموسم الكروي الجديد 2020-2021 بمواجهة وفاق سطيف يوم السبت 28 نوفمبر بملعب عمر حمادي لحساب الجولة الاولى من المنافسة.

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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: بن عريبي بوزيان مدربا جديدا لاتحاد الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 13:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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