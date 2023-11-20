Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 17 فريقا يخوضون المنافسة بورقلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 12:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

ورقلة - يشارك 17 فريقا يمثلون مختلف القيادات والقوات و النواحي العسكرية و الفرق و المدارس العليا و التطبيقية في البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو التي انطلقت منافساتها اليوم الإثنين بقاعة الرياضات بالمركب الرياضي الجهوي للناحية العسكرية الرابعة بورقلة الشهيد " شيحاني بشير".

ويشارك الرياضيون في هذه البطولة الوطنية العسكرية التي تتواصل إلى غاية 25 نوفمبر الجاري في ثمانية أوزان رياضية وهي أقل من 54 كلغ وأقل من 58 كلغ وأقل من 63 كلغ وأقل من 68 كلغ وأقل من 74 كلغ وأقل من 80 كلغ و أقل من 87 كلغ و أكثر من 87 كلغ بالإضافة إلى اختصاص البومسي.

وبالمناسبة أوضح رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة اللواء عمار زعيمي في الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها نيابة عن قائد ذات الناحية أن المشاركين من مختلف الأصناف و الرتب و الفئات مدعوون للتنافس الرياضي النزيه سعيا منهم للظفر بالألقاب و الميداليات و اعتلاء منصة التتويج التي ستكون حتما ثمرة للمجهودات المبذولة من طرفهم.

و أكد أن قيادة الناحية العسكرية الرابعة قد وفرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه البطولة على المستويين التنظيمي و الرياضي ، مشيرا أن رياضة التايكواندو تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المقاتل خاصة عندما يتعلق الأمر بالقتال المتلاحم في الميدان و أيضا لتقييم قدراته البدنية و المعنوية و تحضيره القتالي .

و تهدف مثل هذه المنافسات بالأساس إلى المحافظة على اللياقة البدنية العسكرية و إبقاء الفرد في جاهزية تامة لأداء مهامه على أكمل وجه ، مثلما ذكر رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة .

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 17 فريقا يخوضون المنافسة بورقلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 12:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.23

ورقلة: إطلاق تجربة نموذجية لزراعة الخروب

20.11.23

هزة ارتدادية بقوة 4ر3 قرب الحروش بولاية سكيكدة

20.11.23

البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 17 فريقا يخوضون المنافسة بورقلة

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.23

البليدة: انطلاق البطولة الوطنية العسكرية للجيدو بمشاركة 17 فريقا

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات