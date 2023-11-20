البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 17 فريقا يخوضون المنافسة بورقلة

ورقلة - يشارك 17 فريقا يمثلون مختلف القيادات والقوات و النواحي العسكرية و الفرق و المدارس العليا و التطبيقية في البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو التي انطلقت منافساتها اليوم الإثنين بقاعة الرياضات بالمركب الرياضي الجهوي للناحية العسكرية الرابعة بورقلة الشهيد " شيحاني بشير".

ويشارك الرياضيون في هذه البطولة الوطنية العسكرية التي تتواصل إلى غاية 25 نوفمبر الجاري في ثمانية أوزان رياضية وهي أقل من 54 كلغ وأقل من 58 كلغ وأقل من 63 كلغ وأقل من 68 كلغ وأقل من 74 كلغ وأقل من 80 كلغ و أقل من 87 كلغ و أكثر من 87 كلغ بالإضافة إلى اختصاص البومسي.

وبالمناسبة أوضح رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة اللواء عمار زعيمي في الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها نيابة عن قائد ذات الناحية أن المشاركين من مختلف الأصناف و الرتب و الفئات مدعوون للتنافس الرياضي النزيه سعيا منهم للظفر بالألقاب و الميداليات و اعتلاء منصة التتويج التي ستكون حتما ثمرة للمجهودات المبذولة من طرفهم.

و أكد أن قيادة الناحية العسكرية الرابعة قد وفرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه البطولة على المستويين التنظيمي و الرياضي ، مشيرا أن رياضة التايكواندو تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المقاتل خاصة عندما يتعلق الأمر بالقتال المتلاحم في الميدان و أيضا لتقييم قدراته البدنية و المعنوية و تحضيره القتالي .

و تهدف مثل هذه المنافسات بالأساس إلى المحافظة على اللياقة البدنية العسكرية و إبقاء الفرد في جاهزية تامة لأداء مهامه على أكمل وجه ، مثلما ذكر رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة .