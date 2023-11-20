ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

زيوريخ - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الاثنين على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت إنه عاقب أحمد أحمد رئيس الكونفدرالية الافريقية بالإيقاف لمدة خمس سنوات إلى جانب غرامة مالية ب 200 الف فرنك سويسري (حوالي 185 الف اورو) بعد أن أثبتت تحقيقات لجنة القيم المستقلة ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.

واشار الاتحاد الدولي الى ان تحقيقات لجنة القيم المستقلة وجدت أحمد مذنبا بتقديم وتلقي الهدايا وبعض المنافع الأخرى إلى جانب تجاوزات أخرى على مستوى الإدارة المالية للمؤسسة.

واوضحت الفيفا أنها فرضت على رئيس الكاف احمد احمد عقوبة المنع من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم (سواء كان إداري أو رياضي أو غير ذلك) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات اضافة الى غرامة مالية ب200 الف فرنك سويسري.

وكان احمد احمد اعلن في وقت سابق عن الترشح لفترة نيابية ثانية على راس الهيكل القاري خلال الانتخابات المقررة شهر مارس القادم.