ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

واشار الاتحاد الدولي الى ان تحقيقات لجنة القيم المستقلة وجدت أحمد مذنبا بتقديم وتلقي الهدايا وبعض المنافع الأخرى إلى جانب تجاوزات أخرى على مستوى الإدارة المالية للمؤسسة.
واوضحت الفيفا أنها فرضت على رئيس الكاف احمد احمد عقوبة المنع من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم (سواء كان إداري أو رياضي أو غير ذلك) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات اضافة الى غرامة مالية ب200 الف فرنك سويسري.
وكان احمد احمد اعلن في وقت سابق عن الترشح لفترة نيابية ثانية على راس الهيكل القاري خلال الانتخابات المقررة شهر مارس القادم.