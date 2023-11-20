البليدة: انطلاق البطولة الوطنية العسكرية للجيدو بمشاركة 17 فريقا

و يشارك في هذه البطولة التي ستختتم الخميس المقبل ، 139 رياضيا من مختلف القيادات و النواحي العسكرية و الوحدات من بينهم 20 رياضية.

و تجرى هذه المنافسة الرياضية في ظل احترام تام للتدابير الوقائية ، كما خضع المشاركون الذين كانوا في حجر صحي وقائي، لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، حسبما علم من المنظمين.

و أكد رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى العقيد حمود محمد الصالح في كلمة افتتاحية لهذه المنافسة على "ضرورة التحلي بالروح الرياضية العالية و التنافس النزيه حفاظا على سمعة الرياضة العسكرية بصفة عامة و رياضة الجيدو بصفة خاصة".

و أضاف أن "الرياضة العسكرية تعتبر جزءا أساسيا من التدريب و وسيلة لتحضير المقاتل لمواجهة المهام الصعبة و الأعمال اليومية و ذلك بتحيين الجانب البدني للأفراد و الحفاظ عليه و نموه نموا متجانسا".

و شدد المتحدث على أن "الرياضة العسكرية شكلت دوما بالغ الإهتمام لقيادة الجيش الوطني الشعبي حرصا منها على تكوين مقاتلين و رياضيين أكفاء ينفذون المهام الموكلة إليهم باحترافية و تشجع خوض المنافسات الرياضية بقوة و جدية حتى ترفع الرايات الوطنية في مختلف المنافسات الوطنية و الإقليمية و الدولية".

كما دعا جميع الرياضيين لضرورة احترام قواعد التباعد الإجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد-19.