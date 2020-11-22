ملاكمة/المنتخب الجزائري (سيدات) : إصابة ستة أعضاء منهم ثلاث ملاكمات بفيروس كورونا

الجزائر - أصيب ستة اعضاء من المنتخب الوطني النسوي, منهم ثلاث ملاكمات, بفيروس كورونا, حسب ما علمت "واج" يوم الأحد من الاتحادية الجزائرية للفن النبيل.

و اوضحت الهيئة الفدرالية : "تعلم الاتحادية الجزائرية للملاكمة أن ستة اعضاء من المنتخب الوطني, منهم ثلاث ملاكمات, أصيبوا بفيروس كورونا, بينما البقية جاءت نتائجهم سلبية."

ويتعلق الأمر بالملاكمات رميساء بوعلام و ايمان خليف, المتأهلتين الى الالعاب الاولمبية بطوكيو و إشراق شايب, اضافة الى خالد حريمة (مدرب), مخلوف ابراهيم (مدرب) و مختص في اعادة التأهيل الوظيفي.

و اشارت الاتحادية الى انها "اتخذت كل الاجراءات من اجل ان تلتحق الملاكمات الثلاث و اعضاء الطاقم بمنازلهم لالتزام الحجر الصحي."

وكان من المقرر ان يشرع المنتخب الوطني للسيدات في تربص اعدادي ابتداء من 25 نوفمبر بالمركب الرياضي "سفالتاس" بالشراقة (الجزائر العاصمة), لكنه لن يتسن له ذلك بسبب اصابة هؤلاء بفيروس كوفيد-19.