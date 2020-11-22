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ملاكمة/الدورة الدولية "غولدن غلو" : الجزائر ممثلة بستة ملاكمين في موعد صربيا

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرات
ملاكمة/الدورة الدولية &quot;غولدن غلو&quot; : الجزائر ممثلة بستة ملاكمين في موعد صربيا

الجزائر - يشارك ستة ملاكمين جزائريين (رجال) في الدورة الدولية ال 63 "غولدن غلو" المقررة من 26 الى 29 نوفمبر بمدينة صمبور الصربية (182 كلم عن بلغراد), حسب ما علمت "وأج" من الاتحادية الجزائرية للملاكمة.

واستدعى الطاقم الفني المتكون من المدربين أحمد دين ومرشود بحوس, ستة ملاكمين لهذه الدورة الدولية الاولى لهم, بعد تسعة اشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا العالمي. ويتعلق الامر بأسامة مرجان (57 كلغ), يحيى عبدلي (63 كلغ), شمس الدين كرامو (69 كلغ), محمد حومري (81 كلغ), يونس نموشي (75 كلغ) وشعيب بولودينات (+91 كلغ).

و اوضحت الهيئة الفدرالية ان "الاجراءات الادارية الخاصة بالتصريح بالسفر انتهت, وهذا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة  والمركز الوطني لطب الرياضة", مشيرة الى ان محمد فليسي وعبد الحفيظ بن شبلة, المتأهلين الى الالعاب الاولمبية بطوكيو, "لم يستدعيا لهذه الدورة لأسباب عائلية".

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وتعرف دورة "غولدن غلو" المنظمة من قبل الاتحادية الصربية للملاكمة, مشاركة احسن الملاكمين من عدة دول, منها صربيا, كازاخستان, اوزبكستان, ألمانيا, بلغاريا وسلوفينيا.

للتذكير, اقتطع تذكرة المرور الى ألعاب طوكيو-2020, المؤجلة الى صيف 2021, سبعة ملاكمين جزائريين, منهم سيدتان, وهم : محمد حومري (81 كلغ), شعيب بولودينات (+91 كلغ), محمد فليسي (52 كلغ), يونس نموشي (75 كلغ) وعبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) عند الرجال, وكذا روميساء بوعلام (51 كلغ) و إيمان خليف (60 كلغ) لدى السيدات.

آخر تعديل على الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 18:33
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ملاكمة/الدورة الدولية "غولدن غلو" : الجزائر ممثلة بستة ملاكمين في موعد صربيا
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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