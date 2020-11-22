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كاراتي دو/ المنتخب العسكري : إجراء عملية الانتقاء خلال كأس الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرات

الجزائر - ستكون كأس الجزائر العسكرية للكاراتي دو, المقررة منتصف شهر ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة, مناسبة للمديرية الفنية الوطنية لانتقاء المصارعين الذين سيمثلون الألوان الوطنية خلال المواعيد الدولية المقبلة, حسب ما افادت به يوم الأحد الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

و اوضحت الهيئة الفدرالية في بيان لها ان "مدير الفرق الوطنية, عبد القادر عجال, هو الذي سيقيم الرياضيين قبل اختيار الاحسن منهم."

وتقام كأس الجزائر العسكرية للكاراتي دو بمركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية ببن عكنون وهي الفرصة الثانية للانتقاء بالنسبة لعجال, بعد البطولة الوطنية العسكرية التي جرت الاسبوع الماضي بمدرسة الدرك الوطني "امحمد معز" بزرالدة (الجزائر العاصمة), بمشاركة 20 فريقا, يمثلون مختلف المدارس والنواحي العسكرية.

وينشط عبد القادر عجال -الحائز على حزام الدرجة الثامنة- بانتظام تربصات تكوينية حتى بالخارج, باعتباره خبيرا دوليا في الكاراتي دو.

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كاراتي دو/ المنتخب العسكري : إجراء عملية الانتقاء خلال كأس الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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