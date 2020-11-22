كرة اليد/ بطولة افريقيا للأندية الفائزة بالكأس 2021 : تأجيل الدورة بشهرين

الجزائر - تم تأجيل بطولة افريقيا ال37 للأندية الفائزة بالكأس, المقررة آنفا بالجزائر من 31 مارس إلى 9 أبريل 2021, بشهرين, بطلب من الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, حسب ما علمت (واج) يوم الأحد لدى الهيئة الفدرالية.

و أوضح رئيس الاتحادية, حبيب لعبان, قائلا : "لقد اتصلنا بالكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد من أجل تأجيل المنافسة بشهرين, بسبب الوضعية الصحية الحالية. فالأندية الجزائرية المدعوة للمشاركة في هذا الموعد لم تستأنف بعد تدريباتها, أعتقد أنه من الضروري اعطاءها المزيد من الوقت للتحضير لهذا الموعد".

و كان من المقرر أن تنظم النسخة ال36 لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس من 29 مارس إلى 9 أبريل 2020 بالجزائر, قبل أن تؤجل في اول الأمر بسبب جائحة كورونا ثم يتم الغاؤها بعد ذلك من طرف الكونفدرالية الافريقية للعبة.

و نالت الجزائر شرف تنظيم هذه المنافسة من جديد من طرف الهيئة الافريقية.

و ختم رئيس الاتحادية الجزائرية يقول: "سيحظى طلبنا لدى الكونفدرالية بالقبول, نظرا للوضعية الصحية الاستثنائية التي تعرفها القارة الافريقية و العالم بأسره. لدينا علاقات طيبة مع الهيئة القارية وليس هناك أي مشكل من هذا الجانب".