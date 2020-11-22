تنس: الاتحادية الجزائرية تشارك في أشغال الجمعية العامة للهيئة الدولية

الجزائر - شاركت الاتحادية الجزائرية للتنس في أشغال الجمعية العامة العادية للاتحادية للدولية للعبة، التي جرت أمس السبت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بسبب فيروس كورونا المستجد، حسب ما علمت ''واج''من الهيئة الفدرالية.

وشارك في هذا الموعد كل من رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس بالنيابة، محمد لزعر، جميلة مناصر عضوة في المكتب الفدرالي وحمزة خلاصي مدير التنظيم الرياضي والمنافسات.

ولم تخف الاتحادية الجزائرية عن ''سعادتها'' من مشاركة جميلة مناصر في الأشغال، حيث اعتبرتها ''حدثا تاريخيا'' كونها أول امرأة في التنس الجزائري تسجل حضورها في الموعد.

بالإضافة إلى الموافقة على محضر الجمعية العامة 2019، فقد عرف جدول أعمال هذا الموعد تسجيل العديد من النقاط على غرار: زيادة عدد نواب الرؤساء المنتخبين من قبل المجلس، المساواة بين الجنسين في تركيبة الهيئة الدولية ومطالبة عضو بتحويله من الصف ''ج'' إلى الصف ''ب''.