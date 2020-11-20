بلماضي:" بلايلي يملك مؤهلات تسمح له باللعب في توتنهام أو أتليتيكو مدريد"

الجزائر - اعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، أنّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي،- المبعد حاليا من تشكيلة الخضر بسبب نقص المنافسة -، يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على اللعب على الأقل في صفوف توتنهام أو اتليتيكو مدريد "مبديا " بالمناسبة تأسفه لسوء تسيير اللاعب لمسيرته الكروية .

و أوضح بلماضي في تصريح للإذاعة الوطنية :" المشكل الوحيد الذي يعاني منه بلايلي هو الاستمرارية، فموهبة مثل موهبة بلايلي، تجعله قادرا على اللعب على الأقل في صفوف توتنهام أو أتليتيكو مدريد(...) أنا متأكد و أعي ما أقول ، فبلايلي يملك موهبة كبيرة وكنت أتمنى أن يتسم أداءه بالاستمرارية و الاستقرار، الذي لا يتسنى إلا بتواجده ضمن محيط مناسب يدرك أنّ فرصة تحقيق المشوار الناجح لا تتاح إلا مرّة واحدة في فترة معينة وبعدها كل الأمور ستنتهي، و حينها سيكون الشعور بالندم بعد فوات الاوان (...) فالأمر سيكون مؤلم للغاية ".

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ومعلوم، أنّ بلايلي( 28 سنة) الذي دخل في خلاف مع ناديه السعودي أهلي جدة، قد انتهى به الأمر إلى فسخ عقده، ليبتعد بذلك عن الميادين لعدة أشهر، قبل الالتحاق مؤخرا بنادي قطر بعقد يمتد لموسمين .

وكانت عواقب هذه الخطوات وخيمة جدا على ابن مدينة وهران ، الذي وجد نفسه بعيدا عن خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لم يستدعيه في المقابلات الأربعة الأخيرة للخضر " منها مواجهتي زيمبابوي، يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 بسبب تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19" .

و أوضح بلماضي، :" لقد امنت بقدراته ومنحته الفرصة للعودة، التي عمت فائدتها على الجميع (...) لقد نجح نجاحا باهرا وحقق عودة قوية و مميزة بتألقه الملفت في نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019، لكنه عاود السقوط مجددا في أخطاءه، وهذا الأمر يؤلمني بشدة و يغضبني من أجل وطني أولا و المجموعة (...) لا أزال أجد دوما صعوبة في قبول هذه الحقيقة ، فهو شاب طيب، وأنا أحبه كثيرا و أكن له الكثير من العواطف (...) انه يتميز بالقدرة على رفع مستواه في الوقت الذي يشاء " .

وخلص بلماضي إلى التأكيد، إنّ ": بلايلي يملك مكانه في المجموعة وهو يعلم هذا (...) و يبقى الأمر بيده للعودة من جديد ، وما يهمني هو ما سيقوم به حاليا، لكي أتمكن من إعادته الى تشكيلة المنتخب (...) فقد حان الوقت لبليلي ان يفهم انه يتعين عليه التوقف عن التأرجح، و العمل بجدية و ثبات للبقاء في المستوى العالي ".

و من جهته، أقرّ بلايلي، عند نزوله ضيفا على قناة الكأس القطرية، أنّ استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الجزائري في الوقت الحالي تعدّ منطقية جدا " مقدما بالمناسبة اعتذاره لبلماضي و الشعب الجزائري قائلا ": إبعادي عن التشكيلة أمرا منطقيا للغاية باعتبار أنني لم العب طيلة عدة أشهر(...) لدرجة أنّ المدرب الوطني جمال بلماضي أبدى غضبه مني (...) لا يسعني الا ان اقدم اعتذاري له ولكل الشعب الجزائري و أعده أنني سأعمل بجهد من أجل العودة بقوة في المستقبل".