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اختيار هدف محرز ضد زيمبابوي كأحسن هدف في الجولة الرابعة من تصفيات الكان

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 09:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 68 مرات
اختيار هدف محرز ضد زيمبابوي كأحسن هدف في الجولة الرابعة من تصفيات الكان

القاهرة- أختير هدف الدولي الجزائري , رياض محرز  الذي سجله يوم الاثنين الماضي في مرمى زيمبابوي (2-2) , كأحسن هدف في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة الى كأس أمم إفريقيا-2021 , حسب عملية سبر اراء نظمتها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وحظي هدف قائد فريق المنتخب الجزائري بحصة الاسد من الاصوات, بحصده لنسبة 8ر49 بالمائة من ضمن 51561  شاركوا في عملية التصويت , متقدما عن الهدف الذي امضاه لاعب زيمبابوي كنولدج ميسونا  على اثر مخالفة مباشرة في شباك مبولحي ( 44 بالمائة)".

وتقاسم المركز الثالث لأحسن هدف في الجولة الرابعة كل من  الغاني اندري ايو  و الملغاشي ابراهيم امادا.

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ويعد هدف محرز, إنجازا فنيا رائعا منذ بداية اللقطة إلى نهايتها , حيث تلقى لاعب الوسط الهجومي لمانشستر سيتي  تمريرة من بعيد في العمق ثم راقب الكرة بطريقة فنية رائعة, قبل ان يخادع مدافع زيمبابوي بمراوغتين قاتلتين و يقدف بقوة في مرمى الحارس.

كما ان هدف  محرز - ال18 في مشواره مع المنتخب الوطني- يؤهله لان يكون "مرشحا حقيقيا لجائزة فرانك بوسكاش"  للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يكافئ أجمل هدف في السنة, حسب عدة صحف إسبانية.

 وتأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2021 ,- المؤجلة الى سنة 2022 بالكاميرون بسبب فيروس كورونا- بعد تعادله مع  نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-2 .

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اختيار هدف محرز ضد زيمبابوي كأحسن هدف في الجولة الرابعة من تصفيات الكان
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 09:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 68 مرة   شارك

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