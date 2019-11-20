الرابطة الأولى ( تحضيرات): تعادل شباب قسنطينة وأهلي برج بوعريريج وديا (0-0)

الجزائر - تعادل شباب قسنطينة وأهلي برج بوعريريج وديا اليوم الخميس بنتيجة 0-0، بملعب بن عبد المالك بقسنطينة، في اطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهاية الاسبوع المقبل 27- 28 نوفمبر .

وضرب فيروس كورونا بقوة، صفوف شباب قسنطينة ،بعد اصابة العديد من اللاعبين، مما ادى به الى الغاء تربصه التحضيري الذي كان من المقرر ان يشرع فيه يوم 8 نوفمبر بالجزائر العاصمة ، ومبارياته الودية الثلاث، امام شبيبة الساورة، شباب بلوزداد واتحاد بسكرة ، وهو ما اثر سلبا على برنامج التحضير الذي سطره المدرب عبد القادر عمراني.

وفاز النادي القسنطيني سابقا بميدانه أمام نصر حسين داي (1-0)، قبل أن ينهزم أياما بعدها في عقر داره أمام اولمبي المدية (1-2).

وبالنسبة لأهلي برج بوعريريج تحت قيادة المدرب بلال دزيري الذي يواصل مغامرته معه، فإنها المباراة التحضيرية الثانية خلال فترة توقف البطولة، بعد تعادله بميدانه أمام نجم مقرة (0-0).

ويستهل شباب قسنطينة الموسم 2020- 2021 ، باستضافة الصاعد الجديد، وداد تلمسان، بينما يتنقل الاهلي الى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل.