وفاق سطيف: إبرام اتفاقية لاستغلال وحدة المبيت والاسترجاع بمركب 8 ماي 1945

وجرت مراسم إمضاء هذه الإتفاقية بين إدارة الوفاق و ديوان المركب المتعدد الرياضات 8 ماي 1945 بمقر الأكاديمية الرياضية لولاية سطيف الذي يوجد أسفل المدرجات غير المغطاة بملعب 8 ماي 1945 و الذي يحتوي على جناح الإيواء و الإسترجاع محل الإتفاقية و ذلك بحضور مدير الشباب و الرياضة بالولاية اليازيد زواوي و مدير المركب المتعدد الرياضات 8 ماي 1945 لحسن لعجاج و عديد الوجوه الجديدة -القديمة في إدارة الوفاق على غرار رئيس النادي الهاوي كمال لافي و عبد الحكيم سرار و فهد حلفاية المرتقب شغلهما على التوالي لمنصبي رئيس مجلس الإدارة و المدير العام للشركة التجارية لنادي وفاق سطيف "بلاك إيغلز" .

وعقب إمضاء الإتفاقية التي ستمكن إدارة وفاق سطيف من استغلال عديد مرافق الأكاديمية لصالح مختلف الفئات الشبانية لنادي وفاق سطيف خلال الموسم الرياضي 2020-2021، صرح رئيس النادي الهاوي لذوي اللونين الأبيض و الأسود كمال لافي أن ذلك "يعد خطوة أولى نحو إنشاء أكاديمية تتكفل بالمواهب الشابة و هي تجسيد ميداني للوعود التي إلتزمنا بها خلال الفترة الإنتخابية في فترة زمنية قياسية لا تتعدى ال7 أيام" .

وأضاف كمال لافي أن الخطوة القادمة "ستكون فتح رأس مال النادي للإكتتاب الجماهيري و ذلك دائما في إطار تجسيد ما وعدنا به مما يمكن النادي من إيجاد مصادر تمويل أخرى"، مذكرا بأن الأكاديمية ظلت منذ 5 سنوات موصدة الأبواب و دون استغلال قبل أن يتوجه بالشكر لمدير الشباب و الرياضة على المرافقة و التسهيلات التي يقدمها قطاعه لشباب الوفاق .

من جهته، أكد مدير الشباب و الرياضة بالولاية، اليازيد زواوي بأن هذه الوحدة "تستوفي كل الشروط للإقلاع في إنجاز أكاديمية رياضية لكرة القدم" مشيرا إلى أن مديرية القطاع "سترافق الوفاق في تحقيق قفزته النوعية".

وقال نفس المسؤول في هذا السياق: "إننا نضع تحت تصرف وفاق سطيف كل ما يحتاجه من إمكانات".