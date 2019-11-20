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بطولة الرابطة الأولى 2020-2021: المكتب الفيدرالي يبقي على صيغة المنافسة ب38 جولة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 14:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
بطولة الرابطة الأولى 2020-2021: المكتب الفيدرالي يبقي على صيغة المنافسة ب38 جولة

الجزائر - قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المجتمع يوم الخميس بدالي ابراهيم (الجزائر)، الابقاء على الصيغة الحالية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ب20 فريقا و 38 جولة وتثبيت تاريخ 28 نوفمبر لانطلاق المنافسة، رافضا بذلك اقتراح بعض الاندية اعادة النظر في نظام البطولة.

وخلال اجتماع جرى يوم 26 أغسطس الفارط بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، اختار رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى ومديروها الرياضيون بالإجماع بطولة تضم 20 ناديا و 38 جولة تقام بصيغة الذهاب و الإياب.

إقرأ أيضا:    الرابطة الأولى - 2020-2021: مدوار متفاجئ من تغير مواقف بعض الأندية من نظام المنافسة

وجاء هذا التغيير بعد التعديل الطفيف لنظام المنافسة الهرمي الذي أقرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" بعد التعليق النهائي لموسم 2019-2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".

و اقترحت بعض الأندية مثل اتحاد الجزائر و أهلي برج بوعريريج أو حتى شبيبة الساورة على الهيئات الكروية الوطنية صيغة جديدة تضم مجموعتين من عشرة فرق لكل منهما (وسط الشرق و وسط غرب)، يليها اللعب على دورة اللقب و دورة السقوط بدلا من بطولة كلاسيكية تتشكل من 38 جولة.

و كان رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، قد صرح امس الاربعاء أنه "فوجئ" بالتغيير في مواقف بعض الأندية التي طالبت بمراجعة نظام المنافسة.

وقال في تصريح ل"وأج" : "في شهر أغسطس الماضي اختارت الأندية بالإجماع بطولة تضم 20 ناديا و 38 جولة. واليوم لا أفهم تحول رأي بعض الفرق التي تريد تغييرا آخر بدعوى الوضع الصحي المرتبط بكورونا فيروس. لم يغير أي بلد في العالم نظامه التنافسي بسبب الجائحة. علينا أن نتكيف مع الوضع".

وفي تصريحات أدلى بها الجمعة الماضية للصحافة الوطنية، أكد رئيس الاتحادية، خير الدين زطشي، بأنه مستعد للتحادث مع رؤساء أندية الرابطة الأولى حول هذا الموضوع.

للتذكير، قدمت الهيئة الفيدرالية ثلاثة مقترحات للأندية المحترفة في إطار تغيير نظام المنافسة وهي: صيغة كلاسيكية ب 38 جولة، بطولة بمرحلة الذهاب ب19 جولة بدون إياب وأخيرا بطولة بمرحلة الذهاب فقط ب19 جولة، متبوعة بمباريات دورة اللقب ودورة تفادي السقوط.

للإشارة، فإن الموسم الكروي سينطلق رسميا يوم السبت بإجراء مباراة الكأس الممتازة بين اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية على الساعة الثامنة و نصف ليلا دون حضور الجمهور.

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بطولة الرابطة الأولى 2020-2021: المكتب الفيدرالي يبقي على صيغة المنافسة ب38 جولة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 14:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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