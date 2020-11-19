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الرابطة الأولى : لجنة المنازعات تدرس شكاوى جديدة ضد مولودية وهران

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 12:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

وهران - يتهدد خطر المنع من الانتدابات خلال المركاتو الشتوي فريق مولودية وهران بعد الشكاوى الجديدة التي تقدم بها بعض لاعبي وأعضاء الطاقم الفني لتشكيلة الموسم الفارط لدى لجنة المنازعات, حسب ما علم يوم الخميس من إدارة النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وينتظر مسيرو المولودية, الذين يجدون صعوبة في تأهيل الطاقم الفني الجديد بقيادة الفرنسي برنار كازوني على خلفية عدم فسخ عقود أعضاء الطاقم السابق, أن تحسم لجنة المنازعات خلال الأيام المقبلة في ملفات اللاعبين معزوزي وسباح وناجي, فضلا عن المدرب مشري ومدرب حراس المرمى بن عبد الله, الذين يطالبون بعدة أجور متأخرة عن الموسم الفارط, وفق نفس المصدر.

وفي حال حكمت اللجنة المعنية لصالح هؤلاء, فإنه يتعين على إدارة ''الحمراوة'', التي تواجه مشاكل مالية كبيرة, تسوية وضيعتهم إذا ما أرادت القيام بانتدابات جديدة خلال فترة التحويلات المقبلة.

وفي انتظار ذلك, نجحت إدارة الرئيس الطيب محياوي في تأهيل لاعبيها الجدد المنتدبين خلال فترة التحويلات الصيفية وعددهم عشرة عناصر, حيث أدرجت رابطة كرة القدم المحترفة, عبر موقعها الرسمي, أسماءهم ضمن القائمة الرسمية للنادي الوهراني تحسبا لموسم 2020-2021, وهو الأمر الذي أراح كثيرا المدرب كازوني قبل عشرة أيام عن انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الرابطة الأولى, كما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى : لجنة المنازعات تدرس شكاوى جديدة ضد مولودية وهران
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 12:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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