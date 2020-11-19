ورقلة : إنجاز ملعب جواري جديد وإعادة تأهيل ملعبين آخرين ببلدية الحجيرة

ورقلة - تعزز قطاع الشباب و الرياضة ببلدية الحجيرة بولاية ورقلة بإنجاز ملعب جواري جديد وإعادة تأهيل ملعبين آخرين في الآونة الأخيرة لفائدة شباب هذه المنطقة، حسبما استفيد يوم الخميس لدى مصالح الولاية.

ويتعلق الأمر بإنجاز ملعب جواري جديد مزود بالعشب الإصطناعي بحي "المتقدمة" بذات البلدية، والذي أنجزته مؤسسة أشغال البناء و الكهرباء بعد أن رصد لهذا المشروع غلافا ماليا بقيمة 9 ملايين دج في إطار المخطط البلدي للتنمية، حسب ذات المصدر.

كما خصص مبلغ مالي آخر قدره 9ر4 مليون دج لتمويل عملية إعادة تأهيل ملعب جواري مع تكسية أرضيته بالعشب الإصطناعي بحي "المستقبل" بذات الجماعة المحلية، وأسندت تلك الأشغال إلى مؤسسة أشغال البناء و الأشغال العمومية الكبرى و الري، إلى جانب استفادة ملعب جواري بحي "الدبيديبي" بعملية مماثلة، مثلما أشير إليه.

و تندرج هذه المنشآت الرياضية في إطار تعزيز شبكة هياكل قطاع الشباب و الرياضة عبر بلديات ولاية ورقلة، بما يسمح للفئات الشبانية بها بممارسة مختلف أنواع الرياضات في ظروف ملائمة، كما ذكرت مصالح الولاية.