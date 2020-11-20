الرابطة الأولى - 2020-2021: مدوار متفاجئ من تغير مواقف بعض الأندية من نظام المنافسة

الجزائر - أكد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار يوم الاربعاء، أنه "فوجئ" بالتغيير في مواقف بعض الأندية التي طالبت بمراجعة نظام المنافسة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الذي تم اعتماده في اغسطس الفارط بصيغة 38 جولة.

وصرح مدوار اليوم الأربعاء ل "وأج" قائلا: "في شهر أغسطس الماضي، اختارت الأندية بالإجماع بطولة تضم 20 ناديًا و 38 جولة.

واليوم لا أفهم تحول رأي بعض الفرق التي تريد تغييرًا آخر ، بدعوى الوضع الصحي المرتبط بكورونا فيروس. لم يغير أي بلد في العالم نظامه التنافسي بسبب الجائحة. علينا أن نتكيف مع الوضع".

وخلال اجتماع جرى يوم 26 أغسطس الفارط بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، اختار رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى ومديروها الرياضيون بالإجماع، بطولة تضم 20 ناديًا و 38 جولة تقام بصيغة الذهاب و الإياب.وجاء هذا التغيير بعد التعديل الطفيف لنظام المنافسة الهرمي الذي أقرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، بعد التعليق النهائي لموسم 2019-2020 بسبب جائحة "كوفيد -19".

وأضاف مسؤول الرابطة: "خمسة أندية في المجموع تريد مراجعة هذا النظام، في حين أن ناد آخر من الغرب بعث مراسلة لتغيير الصيغة، قبل أن يتراجع.

شخصيا ليس لدي أي موقف بشأن هذا الموضوع. سأقدم تظلمات هذه الأندية يوم الخميس بمناسبة اجتماع المكتب الفيدرالي الذي سيفصل في الموضوع".

واقترحت بعض الأندية مثل اتحاد الجزائر، أهلي برج بوعريريج، أو حتى شبيبة الساورة، على الهيئات الكروية الوطنية صيغة جديدة تضم مجموعتين من عشرة فرق لكل منهما (وسط الشرق، وسط غرب) ، يليها اللعب على دورة اللقب و دورة السقوط، بدلاً من بطولة كلاسيكية تتشكل من 38 جولة.

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وفي تصريحات أدلى بها الجمعة الماضي للصحافة الوطنية، أكد رئيس الاتحادية، خير الدين زطشي، بأنه مستعد للتحادث مع رؤساء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يرغب أغلبهم في مراجعة صيغة المنافسة ب 38 جولة.

وقال رئيس "الفاف": "إذا كانت أغلب الأندية ترغب في مراجعة صيغة المنافسة باعتمادها لبطولة بمجموعتين، فأنا مستعد للتحادث معها. لست ضد هذه الفكرة، لكننا سنتطرق للموضوع و دراسة إيجابيات و سلبية هذه الصيغة.

أريد أن أوضح بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول هذه المسألة. و إلى إشعار آخر، فإن بطولة ب 38 جولة لا زالت قائمة".

للتذكير، قدمت الهيئة الفيدرالية ثلاثة مقترحات للأندية المحترفة في إطار تغيير نظام المنافسة: صيغة كلاسيكية ب 38 جولة، وبطولة بمرحلة الذهاب ب 19 جولة بدون مرحلة إياب، وبطولة بمرحلة الذهاب فقط ب 19 جولة، متبوعة بمباريات دورة اللقب ودورة تفادي السقوط للفرق العشرة الأوائل.