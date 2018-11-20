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ألعاب القوى: البطولة الافريقية من 1 الى 5 يونيو 2021 بوهران

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 17:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
ألعاب القوى: البطولة الافريقية من 1 الى 5 يونيو 2021 بوهران

الجزائر - تقام بطولة إفريقيا لألعاب القوى في الفترة الممتدة من 1 الى 5 يونيو 2021 بوهران، حسبما علمت "واج" اليوم الاربعاء من الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وأوضحت الهيئة الفدرالية انها "تلقت موافقة وزارة الشباب والرياضة لتنظيم البطولة الافريقية 2021 بوهران، حيث ان اشغال تقدمت بشكل ملحوظ بالملعب الذي سيحتضن الحدث الرياضي".

واضافت: "الكونفدرالية الافريقية لألعاب القوى هي الاخرى، نشرت رزنامة موسم 2021، الذي يشمل ايضا بطولة افريقيا للعدو الريفي، المقررة من 6 الى 7 مارس بالطوغو ، اضافة الى تجمع الرابطة  الماسية، بالرباط (المغرب).

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وتحضر النخبة الوطنية لألعاب القوى لمختلف المواعيد الدولية المذكورة آنفا، على مستوى مركز تيكجدة ( البويرة)، مع تسجيل غيابات، سيما عند السيدات أمثال بريزة غزلاني، ريهام سناني، آمينة بتيش ومليسة تولوم .

وتضاف قائمة الغيابات هذه الى ثلاث حالات ايجابية لفيروس كورونا ( مدرب، رياضي ومدلك)، الذين انسحبوا مباشرة من المجموعة .

واشارت الاتحادية الى ان هذا التربص الذي انطلق في 11 نوفمبر، سيتواصل بمركز الترفيه بتيكجدة حتى 2 ديسمبر المقبل، مؤكدة امكانية انضمام بعض الرياضيين المذكورين الى المجموعة، قبل انتهاء التجمع التحضيري ، الموجه الى الرياضيين المختصين في العدو الريفي، المسافات نصف الطويلة والمشي.

وتعتزم المديرية الفنية الوطنية تنظيم تربص لفائدة الرياضيين المختصين في السباقات التقنية، لكن لم تحدد بعد المكان الذي سيجرى فيه.

وكانت البطولة الافريقية لألعاب القوى- 2021، مقررة مبدئيا في وهران، لكن  الاتحادية فكرت في نقلها الي بملعب 5 جويلية ، قبل ان تتراجع ر وتُرسّم ملعب وهران لاحتضانها وهو نفس الموقع  الذي سيكون مسرحا لألعاب البحر الابيض المتوسط- 2022 .

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ألعاب القوى: البطولة الافريقية من 1 الى 5 يونيو 2021 بوهران
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 17:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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