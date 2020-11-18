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رابطة أبطال إفريقيا : طاقم تحكيم مغربي لإدارة مقابلة شباب بلوزداد -النصر الليبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 97 مرات

الجزائر- عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, طاقم تحكيم مغربي لإدارة مقابلة شباب بلوزداد مع ضيفه النصر الليبي, المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري بملعب 5 جويلية, لحساب الدور التمهيدي ذهاب  من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

و أوضحت ادارة فريق شباب بلوزداد, أنّ المواجهة  ستدار من قبل الحكم الرئيسي جلال جيد بمساعدة مواطنيه هشام آيت عبو و يحي نوالي .

وتنطلق المقابلة المقررة ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال (00ر17سا) بملعب 5 جويلية أمام مدرجات شاغرة , بسبب إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس المستجد "كوفيد 19" .

اقرأ أيضا : رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي/ذهاب) : شباب بلوزداد يستقبل النصر الليبي يوم 29 نوفمبر

و تقام مقابلة العودة خارج القواعد, يوم 4 أو 6 ديسمبر المقبل. وفي حالة التأهل, سيواجه فريق شباب بلوزداد الفائز من المواجهة المزدوجة بين جيش الحرس الرواندي  و غور ماهيا الكيني,علما أن  ممثل الجزائري سيستقبل منافسه يوم 22  أو 23 ديسمبر, ثم يتنقل للعب مقابلة العودة المقررة يوم 5 أو 6 يناير 2021 .

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رابطة أبطال إفريقيا : طاقم تحكيم مغربي لإدارة مقابلة شباب بلوزداد -النصر الليبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 97 مرة   شارك

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