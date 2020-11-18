رابطة أبطال إفريقيا : طاقم تحكيم مغربي لإدارة مقابلة شباب بلوزداد -النصر الليبي

و أوضحت ادارة فريق شباب بلوزداد, أنّ المواجهة ستدار من قبل الحكم الرئيسي جلال جيد بمساعدة مواطنيه هشام آيت عبو و يحي نوالي .
وتنطلق المقابلة المقررة ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال (00ر17سا) بملعب 5 جويلية أمام مدرجات شاغرة , بسبب إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس المستجد "كوفيد 19" .
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و تقام مقابلة العودة خارج القواعد, يوم 4 أو 6 ديسمبر المقبل. وفي حالة التأهل, سيواجه فريق شباب بلوزداد الفائز من المواجهة المزدوجة بين جيش الحرس الرواندي و غور ماهيا الكيني,علما أن ممثل الجزائري سيستقبل منافسه يوم 22 أو 23 ديسمبر, ثم يتنقل للعب مقابلة العودة المقررة يوم 5 أو 6 يناير 2021 .