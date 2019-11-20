الرابطة الأولى (تحضيرات): فوز مولودية الجزائر وديا على اتحاد بسكرة 3-0 

الجزائر - فاز فريق مولودية الجزائر على اتحاد بسكرة بنتيجة 3-0 (الشوط الاول: 2-0) في مباراة ودية جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بعين البنيان (الجزائر)، تحسبا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المقررة يوم 28 نوفمبر.

وافتتح "العميد" باب التسجيل عن طريق عبد النور بلخير (د 4) قبل أن يضيف ميلود ربيعي الهدف الثاني (د 44). في الشوط الثاني، سجلت المولودية الهدف الثالث بواسطة نبيل لعمارة من ضربة جزاء (د 68).

و كان النادي العاصمي قد انهزم يوم الجمعة الماضي أمام شبيبة الساورة (0-1)، أسبوعا بعد تتويجه بالدورة الودية التي نظمها بملعب "أحمد فالق" بحيدرة، تخليدا لروح مدربه السابق، المرحوم اسماعيل خباطو.

أما اتحاد بسكرة، الذي يشرف على تدريبه السويسري التونسي معز بوعكاز، فقد مني بهزيمته الثانية في مباراتين، بعد الأولى أمام شبيبة القبائل (0-1).

بالنسبة للمولودية، التي ستواجه نادي بوفل بورغو في الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا، فستتنقل للبنين يوم 26 نوفمبر، أي 3 أيام قبل خوض مباراة الذهاب يوم 29 نوفمبر، بينما تلعب مباراة الإياب بعد أسبوع بملعب 5 جويلية (الجزائر).

في البطولة، ستكون مباراتها الافتتاحية ضد اتحاد بلعباس على ميدان هذا الأخير، لكن اللقاء سيتم تأجيله إلى موعد لاحق بسبب التزاماتها في المنافسة الافريقية.

من جهته، يستضيف اتحاد بسكرة الصاعد الجديد، شبيبة سكيكدة.