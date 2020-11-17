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جائزة بوسكاش لأجمل هدف: الصحافة الاسبانية تصنف الجزائري محرز من بين "أكبر" المرشحين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
جائزة بوسكاش لأجمل هدف: الصحافة الاسبانية تصنف الجزائري محرز من بين &quot;أكبر&quot; المرشحين

مدريد - يعتبر الهدف الذي سجله الجزائري رياض محرز، أمس الاثنين بهاراري أمام منتخب زيمبابوي (2-2) لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021، "مرشحا حقيقيا" لجائزة بوسكاش للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يكافئ أجمل هدف في السنة، حسب عدة صحف إسبانية.

هذا الهدف الذي أعطى تقدما مؤقتا "للخضر" (2-0)، كان حقيقة انجازا فنيا رائعا منذ بداية اللقطة إلى نهايتها. لاعب الوسط الهجومي لمانشستر سيتي، الذي تلقى تمريرة من بعيد في العمق، راقب الكرة بطريقة فنية رائعة قبل ان يخادع مدافع زيمبابوي بمراوغتين قاتلتين ثم يقدف بقوة في مرمى الحارس.

ونجحت زيمبابوي في تعديل النتيجة، لكن هدف محرز ترك احسن الانطباعات، إلى درجة أن الصحف الاسبانية منها ماركا و موندو ديبورتيفو و آس، صنفته "كأكبر المرشحين" لجائزة بوسكاش للفيفا. 

وكانت هذه الجائزة قد أنشئت سنة 2009 تكريما للهداف المجري الكبير فرانك بوسكاش و أسطورة كرة القدم، لمكافأة اللاعب أو اللاعبة الذي يسجل أجمل هدف في السنة.

وكل عام، يتم اختيار أجمل الأهداف العشرة من طرف لجنة كرة القدم للفيفا حسب معايير محددة (منها الجمال و القذفات البعيدة و اللقطة الجماعية و الهدف الاستعراضي الخ..) و أهمية المباراة (منتخبات وطنية "أ"، دورات قارية، بطولات الدرجة الأولى).

ويتم اختيار الأهداف بمبدأ "غياب الحظ" أو خطأ من الفريق المنافس الذي جاء عن طريقه الهدف . كما أن جانب الروح الرياضية يؤخذ بعين الاعتبار، حيث لا ينبغي أن يكون صاحب الهدف قد تصرف بصورة غير لائقة خلال المباراة أو سبق له تناول المنشطات.

بعد ذلك، سيكون لمستعملي الانترنت فرصة التصويت على "أجمل هدف في الموسم"، قبل أن يتم الكشف عن النتائج خلال حفل الفيفا "الأفضل" وتقدم للفائز جائزة بوسكاش المنقوشة باسمه.

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جائزة بوسكاش لأجمل هدف: الصحافة الاسبانية تصنف الجزائري محرز من بين "أكبر" المرشحين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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