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حلايمية: "قدمت كل ما لدي فوق ارضية الميدان"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - أكد المدافع الدولي الجزائري، رضا حلايمية، الذي لعب أساسيا خلال المباراتين الأخيرتين للخضر أمام زيمبابوي، لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 بالكاميرون، بأنه "قدم كل ما لديه فوق ارضية الميدان".

و صرح حلايمية في حوار "فيديو" تم بثه اليوم الثلاثاء على --موقع يوتوب-- للاتحادية الجزائرية لكرة القدم" قائلا:" أشكر المدرب بلماضي الذي وضع ثقته بي. قدمت كل ما لدي فوق الميدان، أتمنى تقديم مردود أفضل مستقبلا. لم اشعر بأنى لاعب جديد، كون اللاعبين سهلوا إدماجي".

و شارك لاعب نادي بيرشوت (الدرجة البلجيكية الأولى) في مباراتيه الرسميتين الأوليين بقميص الفريق الوطني الجزائري  أمام زيمبابوي، الخميس الماضي بملعب 5 جويلية (الجزائر)  و يوم أمس الاثنين بهاراري.

وأضاف :"لا يمكن القول بأني ضمنت مكانتي كلاعب أساسي. الذي يكون أحسن جاهزية ضمن المجموعة سيلعب. نحن نشكل مجموعة متماسكة و الأحسن يكون على ارضية الميدان".

و كان اللاعب السابق لمولودية وهران (24 سنة) وراء تسجيل الهدف الأول لأندي ديلور، من خلال تمريرة حاسمة و هي الأولى له مع المنتخب الجزائري.

و صرح بهذا الخصوص قائلا:"أنا فحور بتمريرتي الحاسمة. لقد قدمت كل ما لدي. وهو ما سيشجعني كثيرا في المواعيد المقبلة".

و ختم بالقول:"لقد اعدنا  بنقطة ثمينة أهلتنا لكان-2021، نتوفر على تشكيلة ممتازة، و المهم أن نحافظ على هذه الديناميكية الايجابية. علينا المواصلة بنفس الوتيرة، و مواصلة العمل و سد الثغرات،  من أجل تفادي استقبال أهداف كثيرة، باتباع تعليمات المدرب الوطني".

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حلايمية: "قدمت كل ما لدي فوق ارضية الميدان"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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