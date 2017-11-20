زيمبابوي - الجزائر (2-2): لوقارويستش يشيد برد فعل لاعبيه تمام الخضر

هاراري - أشاد المدرب الكرواتي لمنتخب زيمبابوي لكرة القدم، زدرافكو لوقاروسيتش، برد فعل لاعبيه الذين سجلوا "عودة موفقة" في النتيجة امس الاثنين بهاراري أمام الجزائر (2-2) لحساب الجولة الرابعة لتصفيات كأس افريقيا للأمم 2021 بالكاميرون، المؤجلة إلى سنة 2022.

وقال مدرب "المحاربين " عقب المباراة للصحافة المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء:" أنا راض عن رد فعل لاعبي الذين وقفوا الند للند لأبطال افريقيا، بعودتهم في النتيجة بعد ان كانوا متأخرين (0-2). و ليس من السهل تحقيق مثل هذا الانجاز أمام منتخبات كبيرة على غرار الجزائر".

"و أضاف قائلا: "ليس من السهل مواجهة المنتخب الجزائري. كنا نتوقع الفوز، لكننا تلقينا هدفين سجلا من أخطاء فردية".

واعتبر التقني الكرواتي بأنه هذه النقطة المكتسبة أمام "الخضر" ستجعل مصير الفريق في المسابقة بين يدي اللاعبين تحسبا لكسب التأشيرة الثانية المؤهلة لموعد الكاميرون.

وختم قوله في هذا السياق:" بالنسبة لي، هذه النقطة مفيدة للحفاظ على حظوظنا في التأهل. الآن، مصيرنا بين أيدينا. وسيكون ذلك معلقا بالمباريات المقبلة.

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الاكيد أن زيمبابوي قادرة على التسجيل أمام أي منتخب في إفريقيا".

وستنهي زيمبابوي تصفيات "الكان" في مارس 2021 حيث ستتنقل أولا إلى بوتسوانا قبل استقبال زامبيا في الجولة الأخيرة".

بعد الجولة الرابعة، دعم المنتخب الجزائري الذي ضمن تأهله إلى موعد الكاميرون، صدارته في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، متقدما زيمبابوي بفارق 5 نقاط، ثم بوتسوانا (ثالثة/4 نقاط) التي بعثت حظوظها من جديد تحت إشراف المدرب الجزائري، عادل عمروش، بفوزها على زامبيا (1-0). هذه الأخيرة تتذيل المجموعة الثامنة بثلاث نقاط.