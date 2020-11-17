رئيس الفيفا يبعث بتعازيه اثر وفاة حناشي

الجزائر- كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) يوم الثلاثاء انها تلقت رسالة تعزية من رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو, إثر وفاة رئيس شبيبة القبائل السابق, محند شريف حناشي, يوم الجمعة الماضي.

وحسب الفاف فإن رسالة انفانتينو "تعكس الاحترام الكبير الذي كان يتمتع به الرئيس التاريخي للشبيبة على الصعيدين الوطني والدولي".

وكان رئيس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف), أحمد أحمد, قد تقدم بتعازيه لعائلة حناشي وللنادي "القبائلي" وللاتحادية عقب رحيل المسؤول السابق ل"الكناري" عن عمر 70 عاما بعد معاناته من مرض عضال.

و كتب الرجل الأول للهيئة الكروية الافريقية في برقية التعازي: "بعد رحيل الرئيس الاسطوري لشبيبة القبائل, يتقدم رئيس الكاف, أحمد أحمد باسم العائلة الكروية الإفريقية الكبيرة و المجلس التنفيذي للكاف و باسمه الخاص, تعازيه لعائلة محند شريف حناشي و شبيبة القبائل و الاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

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و كان حناشي قد وافته المنية يوم الجمعة بالمستشفى العسكري بعين النعجة (الجزائر) حيث مكث عدة أيام بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد المرحوم من أبرز رؤساء الأندية الجزائرية و قد نقش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية و تحديدا في سجل فريق شبيبة القبائل الذي تقمص ألوانه كلاعب في الفترة الممتدة من 1969 الى 1983, قبل أن يتولى رئاسته في الفترة الممتدة من 1993 الى 2017. و حقق الفريق في عهده أكبر الانجازات المحلية و القارية.