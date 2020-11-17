وفاة الأمين العام السابق لشباب قسنطينة أحمد ميلاط

و قد شغل الراحل، أحمد ميلاط الذي وافته المنية يوم الاثنين عن عمر ناهز 71 عاما إثر مضاعفات على مستوى القلب عدة مناصب إدارية لمدة تزيد عن 40 سنة بإدارة شباب قسنطينة، حيث كان من بين الإطارات الأكثر "كفاءة في مجال تسيير الشؤون القانونية للفريق"، حسب ما صرح به لـوأج بدر الدين سماش، أحد أعضاء هذه الجمعية.
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و كان الفقيد الذي يلقب ب"عميد بيت شباب قسنطينة"، أحد أبرز مؤسسي مشروع أكاديمية الشباب و مركز التكوين لشباب قسنطينة، كما "خدم بكل إخلاص و تفاني" فريقه المفضل، حسب ما ورد في شهادت أعضاء جمعية قدماء شباب قسنطينة.