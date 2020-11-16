Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة حديدية: سحب الثقة من رئيس الاتحادية محمد شرع

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
كرة حديدية: سحب الثقة من رئيس الاتحادية محمد شرع

الجزائر - صوتت الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية، خلال جلسة استثنائية بحضور ثلث الأعضاء، على سحب الثقة من رئيس الفيدرالية محمد شرع، عن طريق التصويت برفع الأيدي.

ويأتي  قرار سحب الثقة من الرئيس "لسوء التسيير واتخاذ قرارات احادية، دون مشاورة اعضاء المكتب التنفيذي" حسب  اعضاء الجمعية العامة الذين اعتبروا "انه حان الوقت لوضع حد لهذه الوضعية والخروج من الأزمة التي تعيشها الاتحادية منذ مدة".

ومن بين 43 صوتا معبرا عنه، صوت 31 عضوا على قرار سحب الثقة، علما أن الجمعية العامة تحصي 72 عضوا من بينهم ثلاثة اعضاء بصوت تشاوري.

يشار ان الجمعية الاستثنائية كانت مقررة الاسبوع المنصرم الا انها لم تجر بسبب عدم اكتمال النصاب، لتؤجل بثمانية ايام حتى في حال عدم  اكتما النصاب وذلك عملا بالقوانين السارية.

وانتخب محمد شرع في ديسمبر 2017 للعهدة الأولمبية 2017-2020.

  لكن وبعد أشهر قليلة  من انتخابه رئيسا، عاشت الاتحادية حالة انسداد بسبب خلاف بين شرع وامين خزينة الاتحادية العربي لكحل الذي كان يحتج دوما على الحصيلتين المالية والادبية رغم المصادقة عليها في 2018 و 2019.

ودفعت هذه الحالة الى انقسام المكتب التنفيذي ومنعت من عقد الجمعية العامة العادية لسنة 2019، ولم تتمكن الاتحادية من تنظيم أي منافسة خلال سنة 2020.

 يشار ايضا ان مختلف المنتخبات الوطنية بكل اختصاصاتها لم تنشط منذ مدة ولن تشارك في مختلف البطولات العالمية المقررة في 2021.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة حديدية: سحب الثقة من رئيس الاتحادية محمد شرع
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.16

الجزائر/موريتانيا: بحث سبل توسيع التعاون التجاري بين البلدين

20.11.16

منظمة "يوزي" تشيد بصبر وتمسك الشعب الصحراوي بمبادئ الشرعية الدولية لأكثر من 30 عاما

20.11.16

إبرام شراكة استراتيجية بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والمعهد العالي للتسيير والتخطيط…

20.11.16

حزب سياسي باراغواني يدين الهجوم المغربي الجبان على صحراويين مدنيين في الكركرات

20.11.16

مسؤول صحراوي : "الحرب مفتوحة ونحذر من عبور الكركرات"

20.11.16

الصحراء الغربية: "هبة وطنية منقطعة النظير للشباب الصحراوي من أجل العودة للسلاح"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.14

إدانة واسعة لخرق قوات الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في الكركرات

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.12

شعبة تربية النحل: توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط

20.11.15

ضابط مغربي سابق: "الجيش المغربي يعيش حالة من الارتباك والتخبط اللوجيستيكي والتنظيمي"

20.11.13

الجزائر تستنكر الانتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية