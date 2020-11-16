كرة حديدية: سحب الثقة من رئيس الاتحادية محمد شرع

الجزائر - صوتت الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية، خلال جلسة استثنائية بحضور ثلث الأعضاء، على سحب الثقة من رئيس الفيدرالية محمد شرع، عن طريق التصويت برفع الأيدي.

ويأتي قرار سحب الثقة من الرئيس "لسوء التسيير واتخاذ قرارات احادية، دون مشاورة اعضاء المكتب التنفيذي" حسب اعضاء الجمعية العامة الذين اعتبروا "انه حان الوقت لوضع حد لهذه الوضعية والخروج من الأزمة التي تعيشها الاتحادية منذ مدة".

ومن بين 43 صوتا معبرا عنه، صوت 31 عضوا على قرار سحب الثقة، علما أن الجمعية العامة تحصي 72 عضوا من بينهم ثلاثة اعضاء بصوت تشاوري.

يشار ان الجمعية الاستثنائية كانت مقررة الاسبوع المنصرم الا انها لم تجر بسبب عدم اكتمال النصاب، لتؤجل بثمانية ايام حتى في حال عدم اكتما النصاب وذلك عملا بالقوانين السارية.

وانتخب محمد شرع في ديسمبر 2017 للعهدة الأولمبية 2017-2020.

لكن وبعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسا، عاشت الاتحادية حالة انسداد بسبب خلاف بين شرع وامين خزينة الاتحادية العربي لكحل الذي كان يحتج دوما على الحصيلتين المالية والادبية رغم المصادقة عليها في 2018 و 2019.

ودفعت هذه الحالة الى انقسام المكتب التنفيذي ومنعت من عقد الجمعية العامة العادية لسنة 2019، ولم تتمكن الاتحادية من تنظيم أي منافسة خلال سنة 2020.

يشار ايضا ان مختلف المنتخبات الوطنية بكل اختصاصاتها لم تنشط منذ مدة ولن تشارك في مختلف البطولات العالمية المقررة في 2021.