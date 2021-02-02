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كأس افريقيا للأمم 2021 : الجزائر تتعادل مع زيمبابوي 2-2 و تتأهل الى النهائيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
كأس افريقيا للأمم 2021 : الجزائر تتعادل مع زيمبابوي 2-2 و تتأهل الى النهائيات

هاراري - تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2021 بعد تعادله مع نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-2 (الشوط الاول 2-1) اليوم الاثنين بهاراري برسم الجولة الرابعة من التصفيات القارية (المجموعة الثامنة).

  سجل اهداف المباراة كل من دولور (34) و محرز (38) لصالح الجزائر فيما وقع موزونا (44) ودوبي (82) لزيمبابوي.

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  وبعد هذا التعادل يدعم المنتخب الجزائري صدارته في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط حصدها من ثلاث انتصارات متتالية و تعادل، فيما يبقى منتخب زيمبابوي مؤقتا في الصف الثاني بخمس نقاط في انتظار المواجهة بين بوتسوانا (نقطة واحدة) و زامبيا (3 نقاط) التي ستنطلق على الساعة الخامسة بغابورون.

و تعد الجزائر ثاني منتخب يتأهل الى النهائيات بعد السنغال نائب بطل افريقيا الذي حجز تذكرته امس الاحد بعد فوزه على غينيا بيساو (1-0).

يذكر ان الاول و الثاني من كل مجموعة سيتأهلان لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2021 المؤجلة الى 2022 بالكاميرون.

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:35
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كأس افريقيا للأمم 2021 : الجزائر تتعادل مع زيمبابوي 2-2 و تتأهل الى النهائيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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