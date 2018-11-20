بطولة العالم لكرة اليد 2021 (تحضيرات) : مواجهة مزدوجة بين البحرين و الجزائر في يناير

المنامة- أعلن الاتحاد البحريني لكرة اليد عن اتفاقه مع نظيره الجزائري على اقامة مواجهتين وديتين بمملكة البحرين في يناير المقبل تحسبا لبطولة العالم 2021 للرجال المقررة بمصر خلال الفترة الممتدة من 13 الى 31 يناير.

وينص الاتفاق, حسب نفس المصدر, على اقامة المباراتين الوديتين بين المنتخبين الجزائري و البحريني في الثامن و العاشر يناير بالعاصمة البحرينية المنامة قبل التوجه الى القاهرة للمشاركة في الطبعة السابعة و العشرين من مونديال كرة اليد.

يذكر ان المنتخب الجزائري شرع في تحضيراته في سبتمبر الفارط بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بسيرايدي (عنابة), تحت اشراف المدرب الوطني, الفرنسي ألان بورت, بعد عدة أشهر من التوقف عن التدريبات بسبب الجائحة التي أصابت العالم.

لكن سرعان ما جمدت الاستعدادات في شهر اكتوبر الفارط بعد ان قررت الاتحادية الجزائرية للعبة توقيف تربص الجزائر العاصمة تحضيرا لمونديال-2021, بسبب إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا "كوفيد-19". و لحد اليوم لم يستأنف رفاق مسعود بركوس تدريباتهم.

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و يباشر ''الخضر'' بطولة العالم 2021 ضمن المجموعة السادسة أمام المغرب يوم 14 يناير (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر), قبل مواجهة إيسلندا في ال16 من نفس الشهر (30ر20). وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من يناير (00ر18).

من جهته, شرع المنتخب البحريني في تحضيراته من خلال تربصه الذي أقيم في بداية شهر اكتوبر على قسمين, محلي وخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة, حيث التقى بنظيره المصري في مباراتين وديتين, ومن المنتظر أن يشارك في بطولة دولية ودية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر يلتقي فيها عددا من المنتخبات العالمية تحضيرا لمونديال.

ويقع المنتخب البحريني في المجموعة الرابعة في بطولة العالم والتي تضم منتخبات الدنمارك والأرجنتين والكونغو, حيث تمثل المشاركة القادمة الرابعة للفريق البحريني بعد تأهله لمونديال السويد-2011 و فرنسا-2017 و مونديال ألمانيا والدنمارك-2019.