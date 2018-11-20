رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي/ذهاب) : شباب بلوزداد يستقبل النصر الليبي يوم 29 نوفمبر

الجزائر - أعلن فريق شباب بلوزداد, حامل لقب بطولة الجزائر لكرة القدم أنه اختار استقبال نادي النصر الليبي يوم 29 نوفمبر الجاري, بملعب 5 جويلية (الجزائر) , لحساب مقابلة الذهاب من الدور التمهيدي لرابطة لأبطال الإفريقية.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, قد أتاحت لمختلف الفرق المشاركة في الدور التمهيدي, إختيار تاريخ واحد من بين الثلاثة المتاحة (27 و 28 و 29 من الشهر الجاري) لإقامة مقابلات الذهاب. وبعد التشاور مع الطاقم الفني للفريق , أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن اختيارها لتاريخ 29 نوفمبر الجاري لاستقبال النصر الليبي بملعب 5 جويلية الاولمبي ابتداء من الساعة ال00ر17سا.

ومعلوم, أنّ هذه المقابلة ستقام امام مدرجات فارغة, بسبب الإجراءات المتخذة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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و تقام مقابلة العودة خارج الديار ما بين 4 و 6 ديسمبر المقبل.

وفي حالة التأهل, سيواجه فريق شباب بلوزداد الفائز من المواجهة المزدوجة بين جيش الحرس الرواندي و غور ماهيا الكيني,علما أنّ ممثل الجزائري سيستقبل منافسه يوم 22 او 23 ديسمبر, ثم يتنقل للعب مقابلة العودة المقررة يوم 5 أو 6 يناير 2021 .