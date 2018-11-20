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رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي/ذهاب) : شباب بلوزداد يستقبل النصر الليبي يوم 29 نوفمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 12:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 42 مرات
رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي/ذهاب) : شباب بلوزداد يستقبل النصر الليبي يوم 29 نوفمبر

الجزائر - أعلن فريق شباب بلوزداد, حامل لقب بطولة الجزائر لكرة القدم أنه اختار استقبال نادي النصر الليبي يوم 29 نوفمبر الجاري, بملعب 5 جويلية (الجزائر) , لحساب مقابلة الذهاب من الدور التمهيدي لرابطة لأبطال الإفريقية.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, قد أتاحت لمختلف الفرق المشاركة في الدور التمهيدي, إختيار تاريخ واحد من بين الثلاثة المتاحة (27 و 28 و 29 من الشهر الجاري) لإقامة مقابلات الذهاب. وبعد التشاور مع الطاقم الفني للفريق , أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن اختيارها لتاريخ 29 نوفمبر الجاري لاستقبال النصر الليبي بملعب 5 جويلية الاولمبي ابتداء من الساعة ال00ر17سا.

ومعلوم, أنّ هذه المقابلة ستقام امام مدرجات فارغة, بسبب الإجراءات المتخذة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

اقرأ أيضا :      رابطة الأبطال الافريقية : شباب بلوزداد يختار الاستقبال بملعب 5 جويلية ...

و تقام مقابلة العودة  خارج الديار ما بين 4 و 6 ديسمبر المقبل.

وفي حالة التأهل, سيواجه فريق شباب بلوزداد الفائز من المواجهة المزدوجة بين جيش الحرس الرواندي  و غور ماهيا الكيني,علما أنّ ممثل الجزائري سيستقبل منافسه يوم 22  او 23 ديسمبر, ثم يتنقل للعب مقابلة العودة المقررة يوم 5 أو 6 يناير 2021 .

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 13:59
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رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي/ذهاب) : شباب بلوزداد يستقبل النصر الليبي يوم 29 نوفمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 12:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 42 مرة   شارك

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