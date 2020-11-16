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رياضات ميكانيكية: الاتحادية في انتظار رد الوزارة لتنظيم سباق الدراجات النارية بتيبازة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 11:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
رياضات ميكانيكية: الاتحادية في انتظار رد الوزارة لتنظيم سباق الدراجات النارية بتيبازة

الجزائر- أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية, أمين العايبي, أن هيأته في انتظار رد وزارة الشباب والرياضة لتنظيم سباق الدراجات النارية شهر ديسمبر المقبل بتيبازة.

و أوضح العايبي في تصريح ل/واج قائلا : "نحن ننتظر ردا من وزارة الشباب والرياضة لتنظيم سباق الدراجات النارية (سوبر موتار) شهر ديسمبر المقبل بتيبازة, حسب برنامج نشاطات الهيئة الفدرالية لما تبقى من العهدة الاولمبية 2017-2020. لدينا موافقة شفهية فقط."

و أضاف: "الظاهر انه يستحيل تنشيط هذه المسابقة نظرا للظروف الصحية التي تجتازها الجزائر والعالم بأسره, لكن كنا نعتزم إجراء المنافسة في الهواء الطلق وبتنظيم مغلق, يخلو من تجمع الافراد ويستجيب للتدابير الوقائية لفيروس كورونا المعمول بها حاليا."

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و استطرد : "السلطات العمومية منعت التجمعات والنشاطات الرياضية داخل القاعات المغلقة والملاعب, لكن مسابقات الرياضات الميكانيكية لها خصوصيات التنشيط في الهواء الطلق والفضاء المفتوح وبإمكاننا التحكم في آليات التنظيم دون تعريض حياة الآخرين لخطر الاصابة بكوفيد-19."

وتهدف مسابقة الدراجات النارية الى انتقاء سائقين يشكلون -مستقبلا- المنتخب الوطني لهذا الاختصاص, حسب نفس المسؤول.

وكانت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية تنوي اقامة المنافسة الاولى لها, منذ انتخاب العايبي رئيسا جديدا لما تبقى من العهدة الاولمبية 2017-2020, في مطلع شهر اكتوبر الماضي, لكنها تراجعت نظرا للظروف الصحية.

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رياضات ميكانيكية: الاتحادية في انتظار رد الوزارة لتنظيم سباق الدراجات النارية بتيبازة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 11:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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