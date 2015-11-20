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كرة الطائرة- جلوس : الجزائر تنهي سنة 2020 في المركز ال18 عالميا

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 19:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
كرة الطائرة- جلوس : الجزائر تنهي سنة 2020 في المركز ال18 عالميا

امستردام - أنهى المنتخب الوطني للكرة الطائرة - جلوس (رجال) سنة 2020 في  المركز ال18 عالميا ، حسبما أورده موقع الاتحادية الدولية للاختصاص.

وتحتل الجزائر في هذا التصنيف، المرتبة الثالثة في البطولة الافريقية الاخيرة  بكيغالي، وراء مصر المتوجة ورواندا، الوصيفة ، علما ان المنتخب الايران هو من يسيطر على هذا الاختصاص عالميا ، حسب نفس المصدر.

وفي رصيد المنتخب الجزائري للكرة الطائرة - جلوس ، 770 نقطة ،  ومصر ( الثالثة  عالميا، 4314 نقطة) ورواندا  ( ال14 ب1206 نقطة).

وعادت المرتبة الاولى لايران ، بطلة  العالم بمجموع 5500 نقطة ، امام البرازيل ( 4572 نقطة)، من اصل 38 بلدا مصنفا.

ولدى السيدات، سيطرت على التصنيف العالمي، ممثلات الولايات  المتحدة  الامريكية ب5350 نقطة ، امام الصين ( 4915 نقطة) والبرازيل ( 4313).

وتعد رواندا ، مصر والكونغو الديمقراطية ، البلدان الوحيدة المتواجدة في التصنيف الخاص بالسيدات للاتحادية الدولية للكرة الطائرة-  جلوس .

واحتلت البلدان الثلاثة المذكورة ، تواليا  المراتب: ال8 ، ال12 و 18 ب 3019، 1629 و 405 نقطة.

وبالنسبة للالعاب البارالمبية بطوكيو ، ستكون افريقيا ممثلة بمصر ( رجال) ورواندا ( سيدات) ، بفضل القابهما القارية الاخيرة .

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كرة الطائرة- جلوس : الجزائر تنهي سنة 2020 في المركز ال18 عالميا
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 19:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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