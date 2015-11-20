كرة القدم: تعادل اتحاد الجزائر والناحية العسكرية الأولى وديا  (1-1)

الجزائر - تعادل فريقا اتحاد العاصمة والناحية العسكرية الأولى بنتيجة (1-1)، اليوم الاحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالبليدة، تحسبا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، المقررة في 28 نوفمبر.

هذه المقابلة هي الرابعة لأصحاب اللونين الأحمر و الأسود بعد تلك التي جرت أمام المنتخب الجزائري دون 20 عاما (فوز: 6-0) و شبيبة الساورة (0-0)، بينما الغي لقاءان آخران، امام بارادو واتحاد بسكرة ، بسبب اكتشاف حالات فيروس كورونا (كوفيد- 19)في صفوف النادي العاصمي.

خلال الجولة الأولى للرابطة المحترفة، يستضيف اتحاد الجزائر وفاق سطيف بملعب عمر حمادي بالجزائر.

ومن المقرر ان يخوض " أبناء سوسطارة " خمس مباريات ودية ، قبل انطلاق الموسم الجديد، بتنشيط كأس الجزائر الممتازة ، المبرمجة في 21 نوفمبر، امام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة).