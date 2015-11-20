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كرة القدم: تعادل اتحاد الجزائر والناحية العسكرية الأولى وديا  (1-1)

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 19:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
كرة القدم: تعادل اتحاد الجزائر والناحية العسكرية الأولى وديا  (1-1)

الجزائر - تعادل فريقا اتحاد العاصمة  والناحية العسكرية الأولى بنتيجة (1-1)، اليوم الاحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالبليدة، تحسبا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى  لكرة القدم، المقررة في 28 نوفمبر.

هذه المقابلة هي الرابعة لأصحاب اللونين الأحمر و الأسود بعد تلك التي جرت أمام المنتخب الجزائري دون 20 عاما (فوز: 6-0) و شبيبة الساورة (0-0)، بينما الغي لقاءان آخران، امام بارادو واتحاد بسكرة ، بسبب اكتشاف حالات فيروس كورونا (كوفيد- 19)في صفوف النادي العاصمي.

خلال الجولة الأولى للرابطة المحترفة، يستضيف اتحاد الجزائر وفاق سطيف بملعب عمر حمادي بالجزائر.

ومن المقرر ان يخوض " أبناء سوسطارة " خمس مباريات ودية ، قبل انطلاق الموسم الجديد،  بتنشيط كأس الجزائر الممتازة ، المبرمجة في 21 نوفمبر، امام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة).

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كرة القدم: تعادل اتحاد الجزائر والناحية العسكرية الأولى وديا  (1-1)
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 19:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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