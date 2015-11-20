الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يفوز وديا على المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما (1-0)

وسجل الهدف الوحيد للمباراة، المستقدم الجديد للشباب خلال الميركاتو الصيفي، المهاجم البنيني مارسلان كوكبو (د 7).
هذا اللقاء الودي هو الثاني لبطل الجزائر 2019-2020 بعد تعادله في المباراة الأولى أمام فريق الدرك الوطني (0-0).
من جهته، يخوض منتخب دون 20 عاما والمشكل من اللاعبين المحليين، حاليا، تربصا تحضيريا إلى غاية 20 نوفمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، وهذا بعد التربص الأول المقام من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر والذي كان مخصصا للاعبين الناشطين خارج الوطن، حيث سجلوا خلاله هزيمتين أمام أكابر كل من نادي بارادو (1-2) و اتحاد الجزائر (0-6).
ويدخل هذا التجمع ضمن تحضيرات الفريق لدورة اتحاد شمال إفريقيا المبرمجة ما بين 13 و 28 ديسمبر القادم بتونس والمؤهلة إلى كأس افريقيا-2021 لذات الفئة بموريتانيا (14 فبراير-4 مارس).