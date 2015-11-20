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الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يفوز وديا على المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما (1-0)

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يفوز وديا على المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما (1-0)

الجزائر- تغلب شباب بلوزداد على المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما بنتيجة 1-0، في مباراة ودية جمعت بينهما اليوم الاحد بالملعب الملحق للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة)، تحضيرا للكأس الممتازة أمام اتحاد الجزائر، المقررة يوم 21 نوفمبر بملعب "5 جويلية" والتي تسبق انطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 من نفس الشهر.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة، المستقدم الجديد للشباب خلال الميركاتو الصيفي، المهاجم البنيني مارسلان كوكبو (د 7).

هذا اللقاء الودي هو الثاني لبطل الجزائر 2019-2020 بعد تعادله في المباراة الأولى أمام فريق الدرك الوطني (0-0).

من جهته، يخوض منتخب دون 20 عاما والمشكل من اللاعبين المحليين، حاليا، تربصا تحضيريا إلى غاية 20 نوفمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، وهذا بعد التربص الأول المقام من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر والذي كان مخصصا للاعبين الناشطين خارج الوطن، حيث سجلوا خلاله هزيمتين أمام أكابر كل من نادي بارادو (1-2) و اتحاد الجزائر (0-6).

ويدخل هذا التجمع ضمن تحضيرات الفريق لدورة اتحاد شمال إفريقيا المبرمجة ما بين 13 و 28 ديسمبر القادم بتونس والمؤهلة إلى كأس افريقيا-2021 لذات الفئة بموريتانيا (14 فبراير-4 مارس).

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الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يفوز وديا على المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما (1-0)
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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