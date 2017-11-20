جيدو: تقديم بطولة افريقيا-2020 للأكابر وإلغائها عند الشباب  

الجزائر - تم تقديم منافسات الطبعة ال41 لبطولة افريقيا للأكابر (رجال وسيدات) بمدغشقر، المقررة آنفا من 24 الى 26 ديسمبر، بأسبوع، بينما ألغيت تلك الخاصة بالشباب والتي كانت مبرمجة في نفس البلد، حسب ما علم من نائب رئيس الاتحاد الافريقي للجيدو، الجزائري محمد مريجة.

وصرح مريجة ل"واج" قائلا : "اللجنة المديرة للاتحاد الافريقي للجيدو قررت الابقاء على منافسات الطبعة ال41 لبطولة افريقيا فردي و حسب الفرق أكابر، وبرمجتها من 17 الى 20 ديسمبر بمدغشقر، مع إلغاء بطولة افريقيا للأشبال، الاواسط و الكاتا."

وعن الاسباب التي دفعت المسؤولين لتقديم تاريخ المنافسة عند الاكابر، أرجع مريجة -وهو المسؤول الاول عن كل المنافسات بالهيئة القارية- ذلك الى "ثمن تذاكر الطائرات الذي سيرتفع بمناسبة أعياد نهاية السنة، وهو عامل غير مشجع للبلدان التي تعتزم المشاركة في الدورة."

وأضاف : "لم نرغب إلغاء بطولة افريقيا اكابر حتى لا نخيب آمال المصارعين الذين، وعلى الرغم من الوضعية الصحية الذي يعيشها العالم، واصلوا التدريبات من أجل التأهل الى الالعاب الاولمبية. لهذا هم في أمس الحاجة لجمع النقاط وهذه البطولة ستضع امامهم 700 نقطة لكل بطل افريقيا".

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وتضاف هذه النقاط الى 200 نقطة لدورة ياوندي المفتوحة التي جرت مؤخرا و 200 أخرى لدورة دكار التي انطلقت امس السبت.

ويبدأ التسجيل للمشاركة في موعد مدغشقر اليوم الاحد وينتهي عند انطلاق المنافسات، حتى تمنح الفرصة للمتأخرين من اجل الحضور في البطولة، حسب ما أوضحه مريجة، الذي يشغل أيضا منصب عضو تنفيذي بالاتحادية الدولية للجيدو.

وفي سؤال عن أسباب إلغاء بطولة الشباب، صرح الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للاختصاص: "تخوفنا من تعريض صحة و امن هذه الفئة للخطر. قرار الإلغاء في مصلحتهم".