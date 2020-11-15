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كرة القدم / الرابطة الأولى: مولودية وهران تنضم للمطالبين ببطولة بفوجين

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كرة القدم / الرابطة الأولى: مولودية وهران تنضم للمطالبين ببطولة بفوجين

وهران - أيدت إدارة مولودية وهران اليوم الأحد موقف الأندية الداعية إلى تغيير نظام منافسة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم باعتماد مسابقة بفوجين يضمان عشرة فرق لكل منهما.

وقال المكلف بالاتصال في النادي الوهراني، رفيق شراك في تصريح ل/وأج، بأن الصيغة المقترحة "تخدم مصالح جميع الأندية خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي".

وكانت غالبية أندية الرابطة الأولى قد صوتت في وقت سابق لإجراء بطولة ب20 فريقا بدلا من 18 وفق النظام الجديد من المنافسة، على أن تمتد على طول 38 جولة، لكن أغلبية هذه الأندية راجعت حساباتها مؤخرا وبدأت تنادي بتوزيع الفرق ال20 على فوجين.

و اعتبر ممثل مولودية مولودية وهران بأنه "يستحيل إنهاء البطولة في الآجال المحددة لو جرت على امتداد 38 جولة"، مضيفا بأن إجراء المسابقة على شكل بطولة بفوجين "يسمح بحل كثير من المشاكل المالية لفرق النخبة، سيما في ظل ارتفاع مصاريفها على خلفية تكاليف تطبيق البروتوكول الصحي في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا".

وتأمل إدارة المولودية أن تستجيب الاتحادية الجزائرية للعبة للمطالب الجديدة لأكثرية أندية الرابطة الأولى، وهو الطلب الذي وعد رئيس الهيئة الكروية الوطنية، خير الدين زطشي، بدراسته في الأيام المقبلة، "ولكن بشرط أن يساند المقترح أغلبية رؤساء الأندية المعنية".

وفي انتظار ذلك، يواصل ''الحمراوة'' تحضيراتهم للموسم الجديد الذي من المقرر أن تنطلق بطولته يوم 28 نوفمبر الجاري.

و أجرى في هذا الصدد أشبال المدرب الفرنسي، برنار كازوني، مساء أمس السبت مباراة ودية أخرى أمام الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى، شبيبة سكيكدة، بملعب "أحمد زبانة" بوهران فازوا بها بهدف نظيف من إمضاء المدافع الأوسط الجديد للفريق، محمد نعماني.

وبرمج الطاقم الفني للمولودية مقابلة ودية أخرى يوم الأربعاء المقبل أمام اتحاد بلعباس بملعب الأخير، وفق نفس المصدر.

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كرة القدم / الرابطة الأولى: مولودية وهران تنضم للمطالبين ببطولة بفوجين
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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