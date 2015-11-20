تصفيات كأس افريقيا 2021 - حصيلة الجولة الثالثة: منتخبات الجزائر, تونس, السنغال وغانا دون خطأ

الجزائر- تمكنت منتخبات الجزائر, تونس, السنغال وغانا من تحقيق الزاد الكامل في تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم الكاميرون-2021 عقب الجولة الثالثة و اختتام مرحلة الذهاب, دون تسجيل أي تعثر.

فلحساب المجموعة الثامنة, تمكن المنتخب الجزائري خلال الجولة الثالثة من الفوز أمام زيمبابوي (3-1), الخميس الفارط على ملعب 5 جويلية (الجزائر), بعد عام من بداية التصفيات لما أطاح بزامبيا في البليدة (5-0) في الجولة الأولى ثم فاز خارج القواعد أمام المضيف بوتسوانا في غابورون (1-0) في الجولة الثانية.

ثلاثة انتصارات جعلت النجم رياض محرز ورفقائه يضعون قدما في النسخة القادمة للموعد القاري في انتظار ترسيم التذكرة في الجولة الرابعة يوم الاثنين عندما يحلون ضيوفا على منتخب زيمبابوي.

من جهته, يواصل المنتخب السنغالي -نائب بطل افريقيا 2019- في الاقناع بنتائجه المميزة, بعد أن بسط سيطرته على المجموعة التاسعة دون أي تعثر, آخرها الفوز أمام غينيا بيساو (2-0). وكان رفقاء ساديو ماني قد فازوا خلال الجولتين الأولى والثانية أمام كل من الكونغو (2-0) و إيسواتيني (4-1).

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وسيحل المنتخب السنغالي ضيفا على غينيا بيساو يوم الاثنين ضمن فعاليات الجولة الرابعة بهدف الفوز وضمان تأشيرة خوض كان-2021, قبل اختتام التصفيات.

أما المنتخب الغاني, فلم يجد أي صعوبة للإطاحة في الجولة الثالثة بضيفه السوداني (2-0) الذي يدربه المدرب السابق لإتحاد الجزائر ووفاق سطيف, الفرنسي هوبار فيلود.

وكانت غانا -المصنفة 48 عالميا- قد باشرت التصفيات بفوز أمام جنوب افريقيا (2-0) ثم ساو تومي وبرنسيب (1-0) ضمن المجموعة الثالثة.

من جهتها, عززت تونس حظوظها في التأهل مبكرا للموعد الكاميروني بعد سيطرتها بالطول والعرض على المجموعة العاشرة, رغم أن الفوز الأخير في الجولة الثالثة كان صعبا أمام تنزانيا بتونس (1-0), بعد الاطاحة سابقا بكل من ليبيا (4-1) وغينيا الاستوائية (1-0).

وبالعودة الى الاحصائيات, يملك المنتخب النيجيري أفضل هجوم ب10 أهداف, متفوقا على الجزائر -بطلة افريقيا 2019- ب9 أهداف وكذا السنغال ومدغشقر ب8 أهداف لكل فريق.

من الناحية الدفاعية, حافظت أوغندا وغانا على شباكها نظيفة منذ انطلاق التصفيات.

وستنطلق الجولة الرابعة من التصفيات يوم الأحد بإجراء خمس مقابلات, ويتعلق الأمر ب: التشاد - غينيا (المجموعة الأولى), بوروندي - موريتانيا (المجموعة الخامسة), جزر القمر - كينيا (المجموعة السابعة), غينيا بيساو - السنغال (المجموعة التاسعة) و غينيا الاستوائية - ليبيا (المجموعة العاشرة).