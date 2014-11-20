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إصابة عنتر يحي بكوفيد-19

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
إصابة عنتر يحي بكوفيد-19

الجزائر- أعلن نادي اتحاد الجزائر يوم السبت, إصابة المدير الرياضي لاتحاد الجزائر عنتر يحي بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وهو يخضع حاليا للحجر الصحي.

وأورد بيان النادي العاصمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه : "  بعد إجرائه لتحاليل PCR مديرنا الرياضي عنتر يحي تم اختباره إيجابي و هو حاليا يلتزم الحجر الصحي ويواصل مهامه عن بعد" .

ولم يخلو نادي اتحاد الجزائر من الاصابات  بفيروس  كورونا , منذ الشروع في التحضيرات للموسم الرياضي 2020- 2021 , حيث تعرض لهذا الوباء العديد من اللاعبين  .

فخلال التربص المنظم بمستغانم , سُجلت العديد من الحالات الايجابية في صفوف الفريق العاصمي ونفس الشيئ عشية تنشيطه لمباريات ودية كانت مقررة, أمام على التوالي, نادي بارادو واتحاد بسكرة ما ادى به الى إلغائها.

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ومن المقرر, أن يبدأ "أبناء سوسطارة " بقيادة مدربه الفرنسي فرنسوا سيكولوني , الموسم الجديد,  بتنشيط كأس الجزائر الممتازة , المبرمجة في 21 نوفمبر, امام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة), متبوعة أسبوع بعد ذلك , بانطلاق بطولة الرابطة الاولى , حيث يلعب مقابلته الاولى امام ضيفه وفاق سطيف بملعب عمر حمادي .

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إصابة عنتر يحي بكوفيد-19
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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