انتخابات الفيفا و الكاف: التعرف على المترشحين الأفارقة

القاهرة- تم التعرف على قائمة المترشحين الأفارقة لمناصب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) و الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف), في الانتخابات المزمع اجراءها يوم 12 مارس 2021 بالرباط (المغرب) بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للهيئة الافريقية.

و يوجد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), خير الدين زطشي ضمن المترشحين لأحد المنصبين في مجلس الفيفا لمجموعة اللغات العربية و البرتغالية و الاسبانية إلى جانب ثلاثة مترشحين آخرين و هم: المصري هاني أبوريدة الذي يستهدف عهدة ثانية, و قوستافو ندونغ إيدو من غينيا الاستوائية و المغربي فوزي لكجع النائب الثاني الحالي لرئيس الكاف.

وتجدر الإشارة إلى ترشح سيدتين و هما البورندية ليديا نسيكيرا التي تطمح للفوز بعهدة ثانية لمجلس الفيفا و السيراليونية إيشا جوهانسن.

من جهة أحرى تقدمت ثلاث سيدات بترشحهن لعضوية المجلس التنفيذي للكاف و هن:

كانيزات ابراهيم (القمر), باتريسيا راجيرياريسون (مدغشقر) و لاوسون هوقبان لاتري كايتي ادزونا (الطوغو).

قائمة المترشحين: مجلس الفيفا:

مجموعة اللغات العربية و البرتغالية و الاسبانية: هاني أبوريدة (مصر) - قوستافو ندونغ إيدو (غينيا الاستوائية) - خير الدين زطشي (الجزائر) – فوزي لقجع (المغرب)

المجموعة الانجليزية: لمين كابا باجو (غامبيا) – نيكولا مواندوا (كينيا) - والتر نياميلندو (مالاوي) - والاس كاريا (تنزانيا) - آماجو ملفين بينيك (نيجيريا) - كامانقا ندانقا أندريو(زامبيا).

المجموعة الفرنسية: كونستان عوماري (الكونغو الديمقراطية) - ماتوران دي شاكوس (البنين) - قبيزوندو كوسي اكبوفي (الطوغو) - ماموتو توري (مالي)

الترشيحات النسوية: ليديا نسيكيرا (بوروندي) إيشا جوهانسن (سيرا ليون)

رئاسة الكاف:

أحمد أحمد (مدغشقر) - أحمد يحيى (موريتانيا) - جاك أنوما (كوت ديفوار) - باتريس موتسيبي (جنوب إفريقيا) - اوغستان سنغور (السنغال)

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المجلس التنفيذي للكاف :

اتحاد شمال إفريقيا: وديع الجريء (تونس)

منطقة (غرب/ أ): مامادو انطونيو سواري (غينيا) - مصطفى إيصولا راجي (ليبيريا)

منطقة (غرب/ ب): حبريلا حميدو (النيجر) - ادوين سيميون أوكراكو (عانا)

منطقة الوسط: آدوم جبرين (التشاد) - سيدو مبومبو نجويا (الكاميرون)

سيكافا : سليمان وابري (جيبوتي) - غيساياس جيرا (اثيوبيا)

سوكافا: فيزل اسماعيل سيدات (موزمبيق) - الفيس راجا شطي (السيشال) - ماك لين كورتاز لتسويتي (بوتسوانا) - ارتور المايدا سيلفا (انغولا)

الترشيحات النسوية: كانيزات ابراهيم (القمر) - باتريسيا راجيرياريسون (مدغشقر) - لاوسون هوقبان لاتري - كايتي ادزونا (الطوغو).